Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1

Cùng sở hữu làn da trắng mịn và vóc dáng siêu chuẩn, Ngọc Trinh và Linh Chi vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng khi diện lên người những bộ trang phục gợi cảm đốt mắt người nhìn.

Cặp chị em thân thiết Ngọc Trinh - Linh Chi vừa rủ nhau chụp bộ ảnh mới khoe vẻ đẹp quyến rũ hút hồn. Cả hai diện nhiều set đồ đôi và phối hợp ăn ý ở nhiều góc chụp lạ mắt.

Linh Chi và Ngọc Trinh có mối quan hệ khá thân thiết, cả hai thường xuyên hẹn hò ăn uống, xem phim và xuất hiện rất thân thiết tại các sự kiện giải trí. Thậm chí, Ngọc Trinh cũng từng cho Linh Chi mượn rất nhiều quần áo và phụ kiện để chụp hình.

Chơi thân với nhau là vậy nhưng hai chân dài này cũng từng dính nghi án rạn nứt tình cảm chị em. Sau những lần mâu thuẫn đó, Linh Chi và nữ chính Vòng eo 56 thân mật trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra khiến nhiều người hâm mộ luôn cảm thấy khó hiểu.

Đi thả rùa phóng sinh thôi mà, Ngọc Trinh có cần thu hút đàn ông đến vậy không? Dù chỉ ăn mặc giản dị với quần jeans áo thun khi đi thả rùa phóng sinh nhưng Ngọc Trinh vẫn khiến hầu hết đàn ông xung quanh phải bỏ dở công việc để ngắm nhìn.

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