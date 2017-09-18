Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1 nóng bỏng đốt mắt người nhìn

Giải trí 18/09/2017 17:23

Cùng sở hữu làn da trắng mịn và vóc dáng siêu chuẩn, Ngọc Trinh và Linh Chi vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng khi diện lên người những bộ trang phục gợi cảm đốt mắt người nhìn.

Cặp chị em thân thiết Ngọc Trinh - Linh Chi vừa rủ nhau chụp bộ ảnh mới khoe vẻ đẹp quyến rũ hút hồn. Cả hai diện nhiều set đồ đôi và phối hợp ăn ý ở nhiều góc chụp lạ mắt. 

Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1
Linh Chi buông hờ cúc áo khoe vòng 1 căng đầy bên đàn chị Ngọc Trinh - Ảnh: Ngoisao.net

Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1
Đến lượt Ngọc Trinh hở bạo, Linh Chi lại kín đáo với áo crop-top và quần tây - Ảnh: Ngoisao.net

Linh Chi và Ngọc Trinh có mối quan hệ khá thân thiết, cả hai thường xuyên hẹn hò ăn uống, xem phim và xuất hiện rất thân thiết tại các sự kiện giải trí. Thậm chí, Ngọc Trinh cũng từng cho Linh Chi mượn rất nhiều quần áo và phụ kiện để chụp hình.

Chơi thân với nhau là vậy nhưng hai chân dài này cũng từng dính nghi án rạn nứt tình cảm chị em. Sau những lần mâu thuẫn đó, Linh Chi và nữ chính Vòng eo 56 thân mật trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra khiến nhiều người hâm mộ luôn cảm thấy khó hiểu.

Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1
Ngoài đời, Ngọc Trinh và Linh Chi thân thiết như hai chị em - Ảnh: Ngoisao.net

Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1
Thời gian gần đây, hai người đẹp thường xuyên rủ nhau đi mua sắm, chơi thể thao chung - Ảnh: Ngoisao.net

Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1
Ngọc Trinh - Linh Chi có vẻ đẹp gần như ngang nhau. Ảnh: Ngoisao.net

Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1
Hai người đẹp lộng lẫy như công chúa trong đầm trắng tinh khôi - Ảnh: Ngoisao.net

Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1
Cùng để tóc ngắn, Linh Chi - Ngọc Trinh trông giống nhau như hai chị em. Ảnh: Ngoisao.net

Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1

Ngọc Trinh - Linh Chi rủ nhau buông cúc áo, hờ hững khoe vòng 1
Hai người đẹp cùng diện váy ngắn, khoe chân dài miên man - Ảnh: Ngoisao.net

Đi thả rùa phóng sinh thôi mà, Ngọc Trinh có cần thu hút đàn ông đến vậy không?

Đi thả rùa phóng sinh thôi mà, Ngọc Trinh có cần thu hút đàn ông đến vậy không?

Dù chỉ ăn mặc giản dị với quần jeans áo thun khi đi thả rùa phóng sinh nhưng Ngọc Trinh vẫn khiến hầu hết đàn ông xung quanh phải bỏ dở công việc để ngắm nhìn.

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