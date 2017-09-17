Hình ảnh Ngọc Trinh đi thả rùa phóng sinh, thu hút đàn ông đến lạ

Dù chỉ ăn mặc giản dị với quần jeans áo thun khi đi thả rùa phóng sinh nhưng Ngọc Trinh vẫn khiến hầu hết đàn ông xung quanh phải bỏ dở công việc để ngắm nhìn.
Ngọc Trinh quả không hổ danh là mỹ nữ có sức hút đàn ông lớn nhất trong showbiz Việt. Dù là ở các sự kiện hay ngoài đời, chỉ cần Ngọc Trinh đến thì lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Mới đây, tranh thủ thời gian rảnh rỗi dịp cuối tuần, “Nữ hoàng nội y” đã rủ Trà Ngọc Hằng và một số bạn bè ra sông thả rùa phóng sinh. Ngay khi vừa thấy bóng dáng Ngọc Trinh xuất hiện, các thanh niên trai tráng đã vội vàng chạy đến để diện kiến dung nhan của người đẹp.
Dù không ăn mặc gợi cảm, nóng bỏng như thường thấy nhưng vẻ đẹp không tuổi của Ngọc Trinh vẫn khiến cánh mày râu phải si mê. Ngoài việc xin chụp hình cùng thì cô nàng được nhiều trai trẻ ưu ái chăm sóc tận tình như cầm túi cá đi bên cạnh để hỗ trợ và nhiệt tình nâng đỡ mỗi khi lên xuống thuyền.