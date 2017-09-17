Đi thả rùa phóng sinh thôi mà, Ngọc Trinh có cần thu hút đàn ông đến vậy không?

Hậu trường 17/09/2017 10:43

Dù chỉ ăn mặc giản dị với quần jeans áo thun khi đi thả rùa phóng sinh nhưng Ngọc Trinh vẫn khiến hầu hết đàn ông xung quanh phải bỏ dở công việc để ngắm nhìn.

Ngọc Trinh quả không hổ danh là mỹ nữ có sức hút đàn ông lớn nhất trong showbiz Việt. Dù là ở các sự kiện hay ngoài đời, chỉ cần Ngọc Trinh đến thì lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, tranh thủ thời gian rảnh rỗi dịp cuối tuần, “Nữ hoàng nội y” đã rủ Trà Ngọc Hằng và một số bạn bè ra sông thả rùa phóng sinh. Ngay khi vừa thấy bóng dáng Ngọc Trinh xuất hiện, các thanh niên trai tráng đã vội vàng chạy đến để diện kiến dung nhan của người đẹp.

Dù không ăn mặc gợi cảm, nóng bỏng như thường thấy nhưng vẻ đẹp không tuổi của Ngọc Trinh vẫn khiến cánh mày râu phải si mê. Ngoài việc xin chụp hình cùng thì cô nàng được nhiều trai trẻ ưu ái chăm sóc tận tình như cầm túi cá đi bên cạnh để hỗ trợ và nhiệt tình nâng đỡ mỗi khi lên xuống thuyền. 

Hình ảnh Ngọc Trinh đi thả rùa phóng sinh, thu hút đàn ông đến lạ
Ngọc Trinh xinh xắn, giản dị trong buổi đi phóng sinh - Ảnh: Internet

Hình ảnh Ngọc Trinh đi thả rùa phóng sinh, thu hút đàn ông đến lạ
 Cô được các trai đẹp nâng đỡ khi xuống thuyền - Ảnh: Internet

Hình ảnh Ngọc Trinh đi thả rùa phóng sinh, thu hút đàn ông đến lạ

Hình ảnh Ngọc Trinh đi thả rùa phóng sinh, thu hút đàn ông đến lạ
"Nữ hoàng nội y" được cánh mày râu xúm đến xếp hàng xin chụp hình cùng - Ảnh: Ngoisao.vn

Hình ảnh Ngọc Trinh đi thả rùa phóng sinh, thu hút đàn ông đến lạ

Hình ảnh Ngọc Trinh đi thả rùa phóng sinh, thu hút đàn ông đến lạ
Cô nàng còn có người nâng túi cá hộ - Ảnh: Internet

Hình ảnh Ngọc Trinh đi thả rùa phóng sinh, thu hút đàn ông đến lạ
Trà Ngọc Hằng đi cùng Ngọc Trinh nhưng không được chú ý bằng "Nữ hoàng nội y" - Ảnh: Internet

Hình ảnh Ngọc Trinh đi thả rùa phóng sinh, thu hút đàn ông đến lạ

Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y phóng sinh Ngọc Trinh đi phóng sinh

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 38 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 38 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 38 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42