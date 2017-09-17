Hình ảnh Ngọc Trinh đi thả rùa phóng sinh, thu hút đàn ông đến lạ

Ngọc Trinh quả không hổ danh là mỹ nữ có sức hút đàn ông lớn nhất trong showbiz Việt. Dù là ở các sự kiện hay ngoài đời, chỉ cần Ngọc Trinh đến thì lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, tranh thủ thời gian rảnh rỗi dịp cuối tuần, “Nữ hoàng nội y” đã rủ Trà Ngọc Hằng và một số bạn bè ra sông thả rùa phóng sinh. Ngay khi vừa thấy bóng dáng Ngọc Trinh xuất hiện, các thanh niên trai tráng đã vội vàng chạy đến để diện kiến dung nhan của người đẹp.