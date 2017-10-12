Vượt qua tất cả, cặp đôi lắm “thị phi” vẫn quyết tâm đến với nhau và không ngừng tuyên bố với công chúng rằng sẽ để thời gian chứng minh tình yêu.

Công khai tình yêu giữa lúc Lâm Vinh Hải vừa mới ly hôn vợ, Linh Chi và chồng cũ Lý Phương Châu liên tục bị cộng đồng mạng chỉ trích bằng những lời lẽ vô cùng nặng nề.

Thế nhưng, hạnh phúc chưa lâu thì cả hai dính nghi án chia tay khi Linh Chi đăng tải bức ảnh đang vai kề vai với một người đàn ông lạ. Mặc dù sau đó, Lâm Vinh Hải có đính chính rằng bạn gái chỉ đang đùa giỡn nhưng dường như không ai tin lời anh.

Khi mới công khai yêu nhau, Linh Chi rất chăm chỉ đăng tải những khoảnh khắc thân mật bên Lâm Vinh Hải lên trang cá nhân. Thế nhưng từ khi lộ nghi án chia tay, chân dài Venus không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến chồng cũ Lý Phương Châu nữa.

Thậm chí, ngay cả khi vợ cũ Lâm Vinh Hải dính nghi án ngoại tình với Hiền Sến, đàn em Ngọc Trinh vẫn tuyệt nhiên không có lời bình luận nào.

Trang cá nhân của Linh Chi thời gian gần đây chỉ có những hình ảnh cô đi chơi, mua sắm và luyện tập thể thao cùng đàn chị Ngọc Trinh, hoàn toàn thiếu vắng bóng dáng chàng vũ công đình đám sinh năm 1989.

Sau vài tháng im lặng, Linh Chi vừa chia sẻ những dòng tâm sự ngầm thông báo đã hết yêu Lâm Vinh Hải trên Instagram khiến nhiều người bất ngờ.

Theo đó, chân dài sinh năm 1990 tiết lộ từng rất yêu thương một người đàn ông, yêu đến quên cả ngày tháng, yêu tưởng như có thể chết đi nhưng rồi chợt nhận ra đó chỉ là những cảm xúc nhất thời.

“Em yêu anh tưởng như chết đi, yêu không xuể ngày tháng, vậy mà đùng một cái cảm xúc của em bây giờ là 'tạm hết yêu'.

Không phải tình yêu đó không đủ chắc chắn hay to lớn nên mới một cái nháy mắt là hết . Mà nhận ra, bao nhiêu uất ức, chịu đựng, đau khổ tràn về trong một cái nhắm mắt như nước lũ cuốn tràn bờ đê, cuốn trôi luôn bao kỷ niệm hạnh phúc, vui vẻ ít ỏi đó.

Thế là xong!

Em tạm buông tay .

Tình yêu đến rồi đi

Lãng nhách mờ nhạt như thế” - Linh Chi viết.

Mặc dù Linh Chi không đề rõ tên Lâm Vinh Hải trong bài viết nhưng nhiều người có thể đoán ra cô đang nói về chồng cũ Lý Phương Châu. Bởi lẽ, thời gian này cũng không còn ai thấy Lâm Vinh Hải xuất hiện thân mật bên cạnh Linh Chi như trước đây nữa.

Một số fan cho rằng, có lẽ vì từng dính quá nhiều ồn ào nên cặp đôi mới quyết định chia tay trong im lặng để tránh làm tổn thương cho cả hai.