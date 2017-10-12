Linh Chi xác nhận ‘đá’ Lâm Vinh Hải, cho đó là 'tình yêu lãng nhách': Còn đâu cái kết đẹp như họ từng tuyên bố hùng hồn

Hậu trường 12/10/2017 17:09

Sau thời gian dài im lặng trước nghi án chia tay Lâm Vinh Hải, Linh Chi bất ngờ đăng status khẳng định đã hết tình cảm và chính thức buông tay người đàn ông mà trước đây cô từng yêu "không đếm xuể ngày tháng".

Công khai tình yêu giữa lúc Lâm Vinh Hải vừa mới ly hôn vợ, Linh Chi và chồng cũ Lý Phương Châu liên tục bị cộng đồng mạng chỉ trích bằng những lời lẽ vô cùng nặng nề.

Vượt qua tất cả, cặp đôi lắm “thị phi” vẫn quyết tâm đến với nhau và không ngừng tuyên bố với công chúng rằng sẽ để thời gian chứng minh tình yêu.

Linh Chi và Lâm Vinh Hải công khai tình yêu với công chúng hồi đầu tháng 2 năm 2017 - Ảnh: Zing.vn
Linh Chi và Lâm Vinh Hải công khai tình yêu với công chúng hồi đầu tháng 2 năm 2017 - Ảnh: Zing.vn

Thế nhưng, hạnh phúc chưa lâu thì cả hai dính nghi án chia tay khi Linh Chi đăng tải bức ảnh đang vai kề vai với một người đàn ông lạ. Mặc dù sau đó, Lâm Vinh Hải có đính chính rằng bạn gái chỉ đang đùa giỡn nhưng dường như không ai tin lời anh.

Khi mới công khai yêu nhau,  Linh Chi rất chăm chỉ đăng tải những khoảnh khắc thân mật bên Lâm Vinh Hải lên trang cá nhân. Thế nhưng từ khi lộ nghi án chia tay, chân dài Venus không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến chồng cũ Lý Phương Châu nữa.

Thậm chí, ngay cả khi vợ cũ Lâm Vinh Hải dính nghi án ngoại tình với Hiền Sến, đàn em Ngọc Trinh vẫn tuyệt nhiên không có lời bình luận nào.

Trang cá nhân của Linh Chi thời gian gần đây chỉ có những hình ảnh cô đi chơi, mua sắm và luyện tập thể thao cùng đàn chị Ngọc Trinh, hoàn toàn thiếu vắng bóng dáng chàng vũ công đình đám sinh năm 1989.

Sau khi dính nghi án chia tay với bạn trai, mỗi lúc rãnh rỗi Linh Chi lại đi chơi với Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV
Sau khi dính nghi án chia tay với bạn trai, mỗi lúc rãnh rỗi Linh Chi lại đi chơi với Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV 

Sau vài tháng im lặng, Linh Chi vừa chia sẻ những dòng tâm sự ngầm thông báo đã hết yêu Lâm Vinh Hải trên Instagram khiến nhiều người bất ngờ.

Theo đó, chân dài sinh năm 1990 tiết lộ từng rất yêu thương một người đàn ông, yêu đến quên cả ngày tháng, yêu tưởng như có thể chết đi nhưng rồi chợt nhận ra đó chỉ là những cảm xúc nhất thời.

“Em yêu anh tưởng như chết đi, yêu không xuể ngày tháng, vậy mà đùng một cái cảm xúc của em bây giờ là 'tạm hết yêu'.

Không phải tình yêu đó không đủ chắc chắn hay to lớn nên mới một cái nháy mắt là hết . Mà nhận ra, bao nhiêu uất ức, chịu đựng, đau khổ tràn về trong một cái nhắm mắt như nước lũ cuốn tràn bờ đê, cuốn trôi luôn bao kỷ niệm hạnh phúc, vui vẻ ít ỏi đó.

Thế là xong!

Em tạm buông tay .

Tình yêu đến rồi đi

Lãng nhách mờ nhạt như thế” - Linh Chi viết.

Từng tuyên bố sẽ yêu nhau dài lâu nhưng cuối cùng Linh Chi và Lâm Vinh Hải cũng đã 'đứt gánh giữa đường' chỉ sau 8 tháng song hành - Ảnh: FBNV
Từng tuyên bố sẽ yêu nhau dài lâu nhưng cuối cùng Linh Chi và Lâm Vinh Hải cũng đã "đứt gánh giữa đường" chỉ sau 8 tháng song hành - Ảnh: FBNV

Mặc dù Linh Chi không đề rõ tên Lâm Vinh Hải trong bài viết nhưng nhiều người có thể đoán ra cô đang nói về chồng cũ Lý Phương Châu. Bởi lẽ, thời gian này cũng không còn ai thấy Lâm Vinh Hải xuất hiện thân mật bên cạnh Linh Chi như trước đây nữa.

Một số fan cho rằng, có lẽ vì từng dính quá nhiều ồn ào nên cặp đôi mới quyết định chia tay trong im lặng để tránh làm tổn thương cho cả hai.

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Từ khóa:   Lâm Vinh Hải Linh Chi Lý Phương Châu Linh Chi chia tay Lâm Vinh Hải

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