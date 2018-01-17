Với hành động tinh tế này, H’Hen Niê nhận được ‘cơn mưa’ lời khen từ danh hài Thúy Nga

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê đã ghi điểm trong mắt danh hài Thúy Nga nhờ hành động tinh tế này khi chụp ảnh cùng nhau.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, người đẹp Ê Đê H'Hen Niê được công chúng yêu mến vì thái độ thân thiện và sự thông minh của mình.

Không chỉ người hâm mộ, H'Hen Niê cũng rất được lòng các nghệ sĩ trong làng giải trí Việt. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, danh hài Thúy Nga vừa khoe bức ảnh chụp bên Hoa hậu H’Hen Niê. Nữ danh hài dùng nhiều lời “có cánh” để khen ngợi sự thân thiện và hành động tế nhị của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Thúy Nga viết: “Sáng sớm, đi quay cùng Hoa hậu H’Hen Niê! Hoa hậu gì mà đáng yêu hết sức, cô ấy cúi mình xuống chụp hình để chỉ cao bằng tui!”.

Thúy Nga khen ngợi Hoa hậu H’Hen Niê vì đã vui vẻ cúi thấp người để chụp ảnh cùng cô - Ảnh: FBNV

Dân mạng khen ngợi cả hai chị em hết lời - Ảnh: FBNV

Thúy Nga và H'Hen Niê tươi cười rạng rỡ - Ảnh: FBNV

H'Hen Niê được lòng Thúy Nga nhờ hành động tinh tế của mình - Ảnh: FBNV

Tóc ngắn cá tính, nhưng Hoa hậu H'Hen Nie nên tránh chải tóc và trang điểm làm mình già hẳn đi thế này Xuất hiện tại sự kiện, H'Hen Nie chọn cho mình chiếc đầm bạc nổi bật, tuy nhiên nàng Tân Hoa hậu lại mất điểm vì kiểu tóc không phù hợp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/voi-hanh-dong-tinh-te-nay-hhen-nie-nhan-duoc-con-mua-loi-khen-tu-danh-hai-thuy-nga-267120.html