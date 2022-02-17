Vợ trẻ của NSND Công Lý vỡ òa vì chồng làm được điều này sau hơn nửa năm bị ngã tại nhà!

Vừa qua, thông tin nghệ sĩ Công Lý nhập viện điều trị khiến không ít đồng nghiệp, người hâm mộ lo lắng. Mới đây, trên trang cá nhân của Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý vừa vui mừng thông báo về việc chồng mình đã đi xuống được trung tâm thương mại. Cô chia sẻ: "Lần đầu tiên Lý già đi xuống dưới trung tâm thương mại với lý do mua đồ uống, dán màn hình điện thoại. Mừng ơi là mừng!".

Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc sức khỏe đến NS Công Lý - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, nhiều đồng nghiệp thân thiết như vợ cũ Thảo Vân, NSND Trung Anh, nghệ sĩ Võ Hoài Nam, diễn viên Phương Oanh, nghệ sĩ Xuân Bắc,...cũng đã tới nhà thăm hỏi tình hình sức khỏe của NSND Công Lý. Trên trang cá nhân, Công Lý cũng thông báo về tình hình của mình cho mọi người yên tâm: "Sau thời gian tĩnh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, không dùng mạng xã hội nhiều như trước, nhưng tôi đã cảm nhận được tấm chân tình thông qua những lời thăm hỏi, động viên từ anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi thực sự rất xúc động và đó là những ngày tháng không thể nào quên".

Vợ cũ và nhiều đồng nghiệp nghệ sĩ đến thăm nhà hỏi sức khỏe của Công Lý - Ảnh: Internet

Nói về khoảng thời gian Công Lý nhập viện điều trị, Ngọc Hà cho biết cảm thấy khá buồn vì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn ác ý về tình trạng sức khoẻ của anh. Đồng thời, cô cũng đính chính thông tin chồng nằm viện điều trị suốt 3 tháng là chưa đúng: "Anh Lý chưa từng nằm viện suốt thời gian dài như nhiều người xì xào! Anh Lý đã về nhà nghỉ ngơi, sau đó quay trở lại viện thời gian ngắn để bác sĩ thăm khám, điều trị giúp cho anh Lý có sức khoẻ ổn định và tốt hơn".