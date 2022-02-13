Vợ Công Lý tiếp tục bức xúc vụ chồng không được giúp đỡ: "Nghệ sĩ nhà em nghèo và chồng em cũng chưa bao giờ kêu gọi từ thiện"

Hậu trường 13/02/2022 20:14

Bất ngờ lên tiếng về việc chồng không được bạn bè cho mượn tiền để chữa bệnh, vợ Công Lý phải nhận về nhiều phản ứng từ công chúng.

Tháng 7/2021, NSND Công Lý khiến khán giả lo lắng khi bị ngã và phải nhập viện cấp cứu. Suốt thời gian qua, Ngọc Hà là người bên cạnh chăm lo cho nam nghệ sĩ, nhờ vậy, Công Lý hiện cũng đã dần hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, vừa qua, vợ trẻ kém tuổi của Công Lý bất ngờ lên tiếng nói về những khó khăn kinh tế gia đình gặp phải khi chạy chữa cho chồng, trong đó, đặc biệt chuyện nhiều bạn bè từ chối cho vợ chồng Công Lý mượn tiền gây sự chú ý trong công chúng. 

Vợ Công Lý tiếp tục bức xúc vụ chồng không được giúp đỡ: 'Nghệ sĩ nhà em nghèo và chồng em cũng chưa bao giờ kêu gọi từ thiện' - Ảnh 1 

Ngọc Hà trải lòng: “Tôi ngay từ đầu đã xác định sẵn sàng bán nhà để lo viện phí miễn là anh khỏe lại vì quan niệm còn người là còn của. Phải xoay xở một số tiền lớn trong thời gian gấp gáp, tôi hỏi vay một số người từng là chỗ thân tình của chồng. Tuy nhiên, người thì từ chối vì sợ anh Lý sẽ không bao giờ tỉnh lại để trả, người thì nói sẽ đồng ý nếu chấp nhận trả lãi suất. Lòng tôi lúc đó tràn ngập cảm giác ê chề. Tôi thương chồng cả đời vì bạn bè, anh em không màng thiệt hơn nhưng lúc hoạn nạn lại bị đối xử như vậy”.

Vợ Công Lý tiếp tục bức xúc vụ chồng không được giúp đỡ: 'Nghệ sĩ nhà em nghèo và chồng em cũng chưa bao giờ kêu gọi từ thiện' - Ảnh 2

Chia sẻ này của bà xã Công Lý ngoài nhận được sự đồng cảm, động viên thì nhiều ý kiến trái chiều cũng bắt đầu xuất hiện. Nhiều khán giả cho rằng Ngọc Hà không nên nói chuyện riêng của chồng trước công chúng cũng như không nên trách móc bạn chồng vì chưa chắc đã hiểu hết hoàn cảnh của họ.

Vợ Công Lý tiếp tục bức xúc vụ chồng không được giúp đỡ: 'Nghệ sĩ nhà em nghèo và chồng em cũng chưa bao giờ kêu gọi từ thiện' - Ảnh 3

Trước nhiều phản ứng, Ngọc Hà tiếp tục lên tiếng: “Ở đây, toàn các anh chị có ăn, có học, đều là người sang chảnh cả. Vâng, nghệ sĩ nhà em nghèo và chồng em hay gia đình em cũng chưa bao giờ kêu gọi từ thiện. Đọc bài phỏng vấn, anh chị đã thấy lời nào em trách móc người bạn chưa?”.

Vợ Công Lý tiếp tục bức xúc vụ chồng không được giúp đỡ: 'Nghệ sĩ nhà em nghèo và chồng em cũng chưa bao giờ kêu gọi từ thiện' - Ảnh 4

Bà xã Công Lý hy vọng mọi người không vội vàng kết luận nếu không nhìn được hết câu chuyện: “Yêu thương hay không yêu thương nghệ sĩ là cảm xúc. Nhưng đừng vì sự thiếu hiểu biết rõ ràng để chụp mũ cho người khác như vậy?”

Vợ Công Lý tiếp tục bức xúc vụ chồng không được giúp đỡ: 'Nghệ sĩ nhà em nghèo và chồng em cũng chưa bao giờ kêu gọi từ thiện' - Ảnh 5

Phát ngôn của Ngọc Hà nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán dữ dội. Một lần nữa, những tranh cãi lại xuất hiện khi nhiều người cho rằng Ngọc Hà nên tiết chế vì không nên công khai nói nhiều trên mạng xã hội bởi dễ gây ồn ào dư luận. Dù Ngọc Hà đang gặp khó khăn khi trẻ tuổi phải gồng gánh gia đình, nhưng nhiều hiều cư dân mạng vẫn không đồng tình cách "ăn miếng trả miếng" của bà xã Công Lý. 

 

Bà xã Công Lý trần tình về phát ngôn bị bạn bè từ chối cho chồng vay tiền chữa bệnh

Bà xã Công Lý trần tình về phát ngôn bị bạn bè từ chối cho chồng vay tiền chữa bệnh

Mới đây, phát ngôn của vợ nghệ sĩ Công Lý khiến đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Song, cô khá là bức xúc trước các bình luận công kích không hay.

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Từ khóa:   Công Lý bà xã Công Lý Công Lý gặp khó khăn

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