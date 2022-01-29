Đến thăm Công Lý nhưng bị 'khịa' sợ nhà dột nên đội nón, Xuân Bắc liền có pha phản công cực gắt

Hậu trường 29/01/2022 15:54

Pha "phản công" của Xuân Bắc khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Vừa qua, thông tin 2 nam nghệ sĩ Xuân Bắc và Công Lý đều vắng mặt tại Táo Quân 2022 khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối vì cả hai được xem là linh hồn của chương trình. Mới đây, trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh đến thăm NSND Công Lý trên trang cá nhân. Khoảnh khắc hội ngộ giữa "Nam Tào - Bắc Đẩu" nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình.

Đến thăm Công Lý nhưng bị 'khịa' sợ nhà dột nên đội nón, Xuân Bắc liền có pha phản công cực gắt - Ảnh 1
'Nam Tào' Xuân Bắc đăng hình đến thăm 'Bắc Đẩu' Công Lý - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, bên cạnh nhiều ý kiến bày tỏ sự hào hứng, thích thú vè cuộc gặp gỡ này thì bất ngờ có một netizen kém duyên khi bình luận mỉa mai cách ăn mặc của diễn viên hài Xuân Bắc. Cụ thể, tài khoản này viết rằng: "Nhà Công Lý bị dột. Xuân Bắc đến thăm chơi. Không dám bỏ mũ xuống".

Đến thăm Công Lý nhưng bị 'khịa' sợ nhà dột nên đội nón, Xuân Bắc liền có pha phản công cực gắt - Ảnh 2
Xuân Bắc đáp trả cực gắt khi có một netizen kém duyên mỉa mai cách ăn mặc của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, Xuân Bắc không ngần ngại phản công: "Thực ra ghế bị bẩn nên mới phải... mặc quần!!!". Pha đáp trả vừa dí dỏm vừa gay gắt này của nam danh hài khiến các cư dân mạng chỉ biết ôm bụng cười. Đa số netizen đều đồng tình và ủng hộ cách đối đáp đầy thông minh nhưng không kém phần hài hước của Xuân Bắc.

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Trước tình cảm của khán giả, Xuân Bắc đăng tải 1 clip chia sẻ về việc anh không tham gia Táo quân 2022.

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