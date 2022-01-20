Xuân Bắc cảm thấy 'trống trải' khi vắng mặt 'Táo Quân 2022' nhưng hứa chắc nịch một điều sẽ làm trong năm sau

Sự vắng mặt của Xuân Bắc và Công Lý trong dàn Táo Quân 2022 khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, khán giả lại háo hức chờ đón một mùa Táo Quân trở lại. Suốt thời gian qua, nhiều thông tin cho rằng 2 nghệ sĩ quen thuộc là Xuân Bắc và Công Lý sẽ vắng mặt trong chương trình năm nay gây nhiều tiếc nuối.

Được biết, trao đổi với Dân Trí, phía NSND Công Lý cho hay, anh hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khoẻ sau khi điều trị ở viện nhiều tháng. Trong khi đó, NSƯT Xuân Bắc cũng tiết lộ sẽ không tham gia chương trình Táo Quân 2022 lần này.

Nhiều người tiếc nuối trước sự vắng mặt của 'cặp bài trùng' trong Táo quân 2022 - Ảnh: Internet

NSƯT Xuân Bắc tâm sự: "Tôi rất buồn khi không tham gia được chương trình Táo Quân năm nay. Tôi nhớ khán giả truyền hình lắm. Rất may là tôi vẫn xuất hiện vào dịp Tết và có những món quà tinh thần để mọi người xem. Nhưng thiếu vắng ở Táo Quân thực sự là tôi cảm thấy rất trống trải. Hẹn khán giả vào chương trình Táo Quân năm sau".

Xuân Bắc rất buồn khi không thể tham gia chương trình năm nay - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 16/1, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2022 đã chính thức hé lộ thông tin sau buổi ghi hình đầu tiên. Những hình ảnh này hoàn toàn không có sự xuất hiện của NSƯT Xuân Bắc và NSND Công Lý. Thay vào đó, xuất hiện bên Ngọc Hoàng là hai nghệ sĩ trẻ Trung Ruồi và Đỗ Duy Nam.

Nói về việc này, đại diện truyền thông của VFC thông tin: "Táo Quân với nhiều điểm mới hứa hẹn tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn đối với khán giả truyền hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Năm nay thiên đình có sự góp mặt của nhiều Táo như Kinh tế, Táo Xã hội, Táo Giao thông, Táo Mạng, Táo Giáo dục, Táo Y tế, Táo Nông nghiệp… Tuy nhiên, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, việc báo cáo cũng được điều chỉnh theo quy định giãn cách, tránh tập trung đông người và không phải Táo nào cũng có cơ hội được vào chầu…".

MC Thảo Vân xác nhận không dẫn Táo Quân 2022 vì lý do này Thảo Vân cho biết thông tin cô rời khỏi chương trình Táo Quân là không đúng. Đây là do yêu cầu của chương trình. "Còn tất cả chúng mình - những người đã từng tham gia Táo Quân, không bao giờ rời khỏi chương trình ấy cả, nếu có, chỉ là bất khả kháng mà thôi", cô chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuan-bac-cam-thay-trong-trai-khi-vang-mat-tao-quan-2022-nhung-hua-chac-nich-mot-dieu-se-lam-trong-nam-sau-447118.html