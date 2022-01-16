MC Thảo Vân xác nhận không dẫn Táo Quân 2022 vì lý do này

Hậu trường 16/01/2022 10:40

Thảo Vân cho biết thông tin cô rời khỏi chương trình Táo Quân là không đúng. Đây là do yêu cầu của chương trình. "Còn tất cả chúng mình - những người đã từng tham gia Táo Quân, không bao giờ rời khỏi chương trình ấy cả, nếu có, chỉ là bất khả kháng mà thôi", cô chia sẻ.

Tối 15/1, MC Thảo Vân lên tiếng xác nhận không dẫn Táo quân 2022 vì có format mới. Vợ cũ nghệ sĩ Công Lý phủ nhận thông tin cô rời Táo Quân như một số báo đưa tin. Thảo Vân cho biết, cô không dẫn Táo Quân là do yêu cầu của chương trình.

MC Thảo Vân xác nhận không dẫn Táo Quân 2022 vì lý do này - Ảnh 1

 

"Hôm nay có mấy báo đưa tin là mình rời khỏi chương trình Táo Quân, điều đó là không đúng, mà là do yêu cầu của chương trình, còn tất cả chúng mình - những người đã từng tham gia Táo Quân, không bao giờ rời khỏi chương trình ấy cả, nếu có, chỉ là bất khả kháng mà thôi, bởi với chúng mình đó không chỉ là chương trình, đó là tình yêu, là kỷ niệm, là thương nhớ của mấy chục năm qua… Hy vọng sẽ còn dịp gặp lại cả nhà trong chương trình Táo Quân!Chúc chương trình năm nay thật thật thành công", Thảo Vân viết.

Nói về lý do không dẫn chương trình, Thảo Vân cho biết: "Năm nay, do format mới nên sẽ không có chào kết nữa, thế nên mình không xuất hiện vào phút cuối của chương trình để nói lời chúc Năm mới đến mọi người. Việc này có lẽ ekip cũng đã bàn nhiều nên mới quyết vào phút chót chứ lúc đầu mình vẫn nhận lịch ghi hình Táo. Khi được báo sẽ thôi không xuất hiện thật sự nước mắt dâng lên đấy, làm sao không được, khi chương trình đã là cái gì đó quá quá thân thương với mình trong 19 năm qua…".

MC Thảo Vân xác nhận không dẫn Táo Quân 2022 vì lý do này - Ảnh 2
MC Thảo Vân xác nhận không dẫn Táo Quân 2022 vì lý do này - Ảnh 3
MC Thảo Vân xác nhận không dẫn Táo Quân 2022 vì lý do này - Ảnh 4

 

Nữ MC cho biết, cảm giác của cô lúc này khó có thể diễn tả được. "Thật sự rất rất khó để có thể diễn đạt được. Nãy nhìn thấy lịch nhắc ghi hình Táo quân mà tim trĩu xuống. Hôm nay Táo quân ghi hình, và bằng giờ này mọi năm - trong 19 năm qua - mình đã trang điểm xong, sẵn sàng mọi thứ dù biết sẽ đợi khoảng 4h sau mới ra chào kết…", Thảo Vân viết trên trang cá nhân.

Thông tin về sự vắng bóng của MC Thảo Vân trong Táo Quân năm nay đã khiến không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối bởi sau nhiều năm gắn bó, Thảo Vân đã trở thành một phần của Táo Quân. Ngoài Thảo Vân, hai nghệ sĩ là Công Lý và Xuân Bắc năm nay cũng không tham gia chương trình. Tuy nhiên, thông tin này chưa được hai nghệ sĩ xác nhận mà chỉ được một số báo đưa tin. 

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