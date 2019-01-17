Vợ Thứ trưởng Bộ Tài Chính bất ngờ xuất hiện thân thiết bên danh hài Xuân Hinh

Ca sĩ Đinh Hiền Anh và danh hài Xuân Hinh đang hợp tác chung trong một dự án âm nhạc sẽ ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán.

Mới đây, ca sĩ Đinh Hiền Anh gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp cùng nghệ sĩ Xuân Hinh. Được biết, đây là ảnh hậu trường trong một MV ca nhạc mới nhất của vợ Thứ trưởng Bộ Tài Chính. Giữa tiết trời đông rét buốt ở Hà Nội, ca sĩ Đinh Hiền Anh và Xuân Hinh vẫn làm việc chăm chỉ để kịp ra mắt sản phẩm trước Tết. "Trời rét 10 độ...Mưa tầm tã...Hai anh em miệt mài...Để mang tới cho mọi người một sản phẩm âm nhạc đặc sắc trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới đấy ạ", ca sĩ Đinh Hiền Anh viết.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh và danh hài Xuân Hinh kết hợp trong MV ca nhạc mùa Tết 2019 - Ảnh: FBNV Ca sĩ Đinh Hiền Anh và Xuân Hinh biết nhau từ rất lâu nhưng đến bây giờ mới có dịp hợp tác trong sản phẩm âm nhạc đầu tay. Tuy không tiết lộ về tên ca khúc mới nhưng bà xã Thứ trưởng Bộ Tài Chính cho biết MV sẽ ra mắt vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của người đẹp xứ Nghệ từ sau đám cưới cổ tích với Thứ trưởng Bộ Tài Chính Huỳnh Quang Hải vào cuối năm 2018 tại Nghệ An và Hà Nội.

Hai nghệ sĩ làm việc khá vất vả giữa tiết trời đông lạnh giá ở Hà Nội - Ảnh: FBNV Tuy có chồng giàu có nhưng ca sĩ Đinh Hiền Anh vẫn hoạt động nghệ thuật hăng say - Ảnh: FBNV Ca sĩ Đinh Hiền Anh được biết đến qua những làn điệu dân ca ngọt ngào. Tuy nhiên, chị ít được báo chí đề cập vì khá kín tiếng trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, cuối năm 2018 vừa rồi người đẹp này bất ngờ lên xe hoa với Thứ trưởng Bộ Tài Chính đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Thời gian qua, ca sĩ Đinh Hiền Anh cũng thường xuyên hé lộ về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Tuy cách biệt khá lớn về tuổi tác nhưng dường như vợ chồng họ rất hợp nhau về tính cách lẫn quan điểm sống.

Vợ Thứ trưởng Bộ tài chính: Theo nghệ thuật thì phải chịu thị phi Đinh Hiền Anh cho biết, 5 năm trước cô và ông Huỳnh Quang Hải đã tình cờ quen nhau...

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