Ca sĩ Đinh Hiền Anh hé lộ cuộc sống về đêm vô cùng ngọt ngào bên chồng Thứ trưởng Bộ Tài chính

Sau hơn một tháng về chung nhà, ca sĩ Đinh Hiền Anh hé lộ về cuộc sống hôn nhân ngập tràn tiếng cười khiến ai cũng ghen tỵ.

Sau hơn một tháng về chung nhà, ca sĩ Đinh Hiền Anh và Thứ trưởng Bộ Tài chính đã chứng minh tình yêu vượt mọi rào cản tuổi tác. Trên trang cá nhân, cô dâu mới liên tục cập nhật những dòng trạng thái ngọt ngào như ngầm hé lộ về cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng. Mới đây, vợ Thứ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục khiến nhiều chị em phát hờn khi đăng tải bức ảnh được chồng nắm chặt tay sưởi ấm trong tiết trời đông lạnh giá ở miền Bắc. Tổ ấm nhỏ của họ ngập tràn tiếng cười dù chỉ đơn giản là bên nhau trò chuyện trong đêm.

"Trong đêm khuya trời lạnh càng thêm thanh vắng tiếng cười giòn tan của hai vợ chồng tôi lanh lảnh... Mẹ tôi sang gõ cửa cười gì to thế... Hai vợ chồng im bặt rồi lại cười như ngô rang... Ngặt nghẽo như trẻ thơ... Ngoài kia là gì cũng mặc kệ chồng nhỉ? Chúng ta cứ bước và có bàn tay có khối óc có niềm tin có lòng trắc ẩn trời sẽ thương... Và nhiều người hôm nay làm tôi quá xúc động... Nhiều cảm xúc", ca sĩ Đinh Hiền Anh tâm sự trên trang cá nhân.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh hé lộ cuộc sống hôn nhân vô cùng ngọt ngào bên chồng Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ảnh: Internet

Tuy cách biệt khá lớn về tuổi tác nhưng vợ chồng ca sĩ Đinh Hiền Anh rất hòa hợp trong cuộc sống đời thường - Ảnh: Internet

Ngày 8/12 vừa qua, vợ chồng ca sĩ Đinh Hiền Anh đã tổ chức thêm lễ cưới tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều sao Việt - Ảnh: Internet

Đám cưới của ca sĩ Đinh Hiền Anh và Thứ trưởng Bộ Tài chính diễn ra hôm 17/11 tại thành phố Vinh - Nghệ An nhận được sự quan tâm của đông đảo truyền thông và người hâm mộ cả nước. Cách vài ngày, cặp vợ chồng cũng đã tổ chức thêm một buổi lễ long trọng khác tại Hà Nội để đãi bạn bè và quan khách thủ đô.

Phản ứng bất ngờ của ca sĩ Đinh Hiền Anh khi bị bịa đặt, nói xấu Ca sĩ Đinh Hiền Anh vô cùng bình thản khi đọc những thông tin bịa đặt, bôi nhọ vợ chồng cô.

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