Trọn khoảnh khắc 'tình bể bình' của Thứ trưởng Bộ Tài chính và ca sĩ Đinh Hiền Anh trong bộ ảnh cưới lung linh

Khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào của ca sĩ Đinh Hiền Anh bên ông xã Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận được vô số lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Ngày 17/11 vừa qua, ca sĩ Đinh Hiền Anh nhận được nhiều lời chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ khi bất ngờ chia sẻ ảnh lên xe hoa ở tuổi 40 với Thứ trưởng Bộ Tài chính – ông Huỳnh Quang Hải. Được biết, trước khi quyết định "về chung nhà", đôi trai tài gái sắc đã có thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau mặn nồng.

Sau tiệc cưới tại Vinh (Nghệ An) vừa qua, Đinh Hiền Anh và ông xã Huỳnh Quang Hải sẽ tổ chức lễ cưới vào đầu tháng 12 tới tại Hà Nội. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ sinh năm 1978 khiến nhiều người xuýt xoa khi tung bộ ảnh cưới lãng mạn bên ông xã trước biển.

Bộ ảnh cưới theo phong cách đơn giản nhưng không kém phần lãng mạn - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Đinh Hiền Anh cười hạnh phúc khi được chồng nắm tay - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 40, ca sĩ Đinh Hiền Anh giữ được vẻ đẹp rạng ngời cùng thân hình chuẩn khiến nhiều chị em phải ghen tỵ - Ảnh: FBNV

Dù chênh nhau 17 tuổi nhưng cặp đôi vẫn nhận được vô số lời khen ngợi và chúc phúc từ cư dân mạng vì trông rất xứng đôi - Ảnh: FBNV

Cận cảnh nhan sắc rạng ngời của cô dâu Hiền Anh trong ngày cưới - Ảnh: FBNV

Cả hai trao nhau nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt đầy yêu thương - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Đinh Hiền Anh sinh ra tại Vinh (Nghệ An). Từ nhỏ cô đã có đam mê nghệ thuật và từng theo học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và sau đó tiếp tục thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Ảnh: FBNV

Sau khi tốt nghiệp, cô ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi và là một ca sĩ phòng trà được yêu mến tại Hà Nội. Ngoài vai trò là ca sĩ, người đẹp sinh năm 1978 cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh và đạt nhiều giải thưởng khi tham gia các cuộc thi về nhan sắc - Ảnh: FBNV

Không cần nói nhiều, chỉ với cái nắm tay thật chặt, cặp đôi đã thể hiện tình yêu mặn nồng dành cho nhau - Ảnh: FBNV

Ông Huỳnh Quang Hải cũng khiến bà xã ấm lòng khi thể hiện những cử chỉ ấm áp thế này - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Đinh Hiền Anh làm lễ cưới với Thứ trưởng Bộ Tài chính Đinh Hiền Anh vừa tổ chức lễ cưới tại Vinh. Chồng của nữ ca sĩ là Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.

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