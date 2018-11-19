Trọn khoảnh khắc 'tình bể bình' của Thứ trưởng Bộ Tài chính và ca sĩ Đinh Hiền Anh trong bộ ảnh cưới lung linh

Ngày 17/11 vừa qua, ca sĩ Đinh Hiền Anh nhận được nhiều lời chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ khi bất ngờ chia sẻ ảnh lên xe hoa ở tuổi 40 với Thứ trưởng Bộ Tài chính – ông Huỳnh Quang Hải. Được biết, trước khi quyết định "về chung nhà", đôi trai tài gái sắc đã có thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau mặn nồng.
Sau tiệc cưới tại Vinh (Nghệ An) vừa qua, Đinh Hiền Anh và ông xã Huỳnh Quang Hải sẽ tổ chức lễ cưới vào đầu tháng 12 tới tại Hà Nội. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ sinh năm 1978 khiến nhiều người xuýt xoa khi tung bộ ảnh cưới lãng mạn bên ông xã trước biển.