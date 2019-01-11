Vợ thứ 2 xinh đẹp, kém 14 tuổi viết lời yêu thương gửi MC Anh Tuấn nhân kỷ niệm ngày cưới

Hậu trường 11/01/2019 13:48

Cuộc sống hạnh phúc của MC Anh Tuấn và vợ kém tuổi sau 6 năm "về chung nhà" khiến người hâm mộ xuýt xoa.

Mới đây, bà xã xinh đẹp kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn gây chú ý khi đăng lại hình ảnh ngày “lên xe hoa” kèm dòng trạng thái ngọt ngào mừng kỷ niệm 6 năm kết hôn.

Lý Hồng Nhung viết lời yêu thương gửi đến chồng trên trang cá nhân: "Kỷ niệm 6 năm ngày cưới và sắp tròn 10 năm bên nhau. Hôm nay mình nghỉ ở nhà, chăn ấm đệm êm còn chồng đầu tắt mặt tối đang đứng giữa mưa gió tận biên giới (đang đi làm). Thương. Đăng tấm ảnh để đánh dấu kỷ niệm 6 năm ngày cưới, hy vọng chồng xong sớm tối về nhà cả nhà cùng ăn bữa cơm gia đình đầm ấm, xong nằm xem phim là mãn nguyện cho 1 ngày kỷ niệm đám cưới rồi".

Vợ thứ 2 xinh đẹp, kém 14 tuổi viết lời yêu thương gửi MC Anh Tuấn nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 1
Hồng Nhung đăng ảnh ôn lại kỷ niệm ngày cưới với ông xã - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, status của chân dài này nhận được rất nhiều sự quan tâm, chúc mừng của bạn bè, cư dân mạng. Có thể nói đây là dòng chia sẻ hiếm hoi vợ cựu MC chương trình Trò chơi âm nhạc viết về cuộc sống hôn nhân.

Vợ thứ 2 xinh đẹp, kém 14 tuổi viết lời yêu thương gửi MC Anh Tuấn nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 2
Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của nam MC và bà xã xinh đẹp sau nhiều năm chung sống khiến fan ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

MC Anh Tuấn là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả xem truyền hình cả nước. Với lối nói chuyện thông minh và trẻ trung, anh được công chúng yêu mến khi dẫn dắt nhiều chương trình của VTV.

Sở hữu sự nghiệp thành công và được đông đảo người hâm mộ yêu mến, nhưng nam MC lại là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh rất hiếm khi chia sẻ về chuyện hôn nhân của mình với công chúng.

Vợ thứ 2 xinh đẹp, kém 14 tuổi viết lời yêu thương gửi MC Anh Tuấn nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 3
Được biết, Anh Tuấn quen Hồng Nhung khi cô tham gia thi Hoa hậu Việt Nam 2008 - Ảnh: Internet
Vợ thứ 2 xinh đẹp, kém 14 tuổi viết lời yêu thương gửi MC Anh Tuấn nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 4
Hồng Nhung từng theo học Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sau khi kết hôn, cô dành đa số thời gian để phụ giúp ông xã công việc truyền thông, sản xuất chương trình - Ảnh: Internet
Vợ thứ 2 xinh đẹp, kém 14 tuổi viết lời yêu thương gửi MC Anh Tuấn nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 5
Dù hiếm khi chia sẻ nhưng cuộc sống của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm và ngưỡng mộ của công chúng - Ảnh: Internet

Được biết, Anh Tuấn kết hôn với Hồng Nhung vào năm 2013. Sau 6 năm chung sống, tổ ấm nhỏ của cặp đôi vẫn rất hạnh phúc và ngọt ngào như những ngày đầu. Đặc biệt, dù bận rộn nhưng cả hai luôn dành thời gian cùng nhau đi chơi, du lịch để vun đắp tình cảm.

Vợ thứ 2 xinh đẹp, kém 14 tuổi viết lời yêu thương gửi MC Anh Tuấn nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 6
Ảnh hiếm hoi của MC Anh Tuấn và người vợ đầu tiên - Ảnh: Internet

Trước khi đến với bà xã kém 14 tuổi, ít người biết rằng cựu MC của chương trình Trò chơi âm nhạc từng có hôn nhân kéo dài 10 năm và có hai cậu con trai đáng yêu với người vợ mang quốc tịch Úc. Cả hai yêu nhau khi anh còn là du học sinh. 

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