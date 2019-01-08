Lam Trường bất ngờ hé lộ cách Yến Phương đối đãi với con riêng sau nghi vấn hôn nhân trục trặc

Sau thời gian dính nghi án rạn nứt, Lam Trường hạnh phúc chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và tiết lộ bà xã rất yêu chiều con riêng.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, Lam Trường kết hôn cùng cô vợ kém 17 tuổi cách đây 4 năm. Tuy cách biệt khá lớn về tuổi tác nhưng cặp vợ chồng đồng điệu trong suy nghĩ và hợp nhau về mọi điều trong cuộc sống. Họ đã có một con gái xinh xắn sở hữu vẻ ngoài giống ba như đúc. Mặc dù đặc thù công việc của Lam Trường hay phải di chuyển xa hoặc vắng mặt đêm hôm nhưng Yến Phương vẫn thông cảm và hết lòng vun vén gia đình.

Lam Trường khẳng định gia đình vẫn đang hạnh phúc, không có chuyện trục trặc như lời đồn - Ảnh: Internet Tuy nhiên thời gian qua, gia đình Lam Trường dính nghi án rạn nứt khiến nhiều fan đứng ngồi không yên. Mọi chuyện bắt đầu khi Yến Phương đăng tải những dòng trạng thái buồn bã, liên tục nói muốn đưa con gái trở về Việt Nam. Trước sự tò mò của động đồng mạng, mới đây Lam Trường đã có câu trả lời chính thức với phía báo chí. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết Yến Phương vốn hay nhạy cảm nên thường nhớ về quê hương mỗi khi gặp chuyện không vui chứ không hề có chuyện giận chồng như lời đồn. Lam Trường cũng tiết lộ thêm, sắp tới sẽ đưa vợ con về quê đón đón giao thừa vì đã 4 năm qua Yến Phương ăn Tết xa nhà.

Lam Trường đang lên kế hoạch đưa vợ con về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán sắp tới - Ảnh: Internet Lam Trường hạnh phúc vì bà xã rất yêu thương và quan tâm bé Kiến Văn - Ảnh: Internet Ngoài thông tin trên, Lam Trường cũng lần đầu hé lộ mối quan hệ giữa vợ hiện tại và con riêng là bé Kiến Văn. Giọng ca Tình thôi xót xa tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi Yến Phương rất yêu thương con riêng của chồng, thường xuyên động viên anh quan tâm đến bé Kiến Văn và mua đồ chơi đầy đủ cho cu cậu. “Có năm đến sinh nhật Kiến Văn, Yến Phương chủ động mua quà sinh nhật đúng sở thích của con. Tôi cảm thấy hạnh phúc trước tình cảm ấy của vợ”, Lam Trường chia sẻ.

Lam Trường lần đầu lên tiếng chuyện vợ chồng rạn nứt, bật mí sự thật việc bà xã tuyên bố quay về Việt Nam sinh sống Lam Trường khá bất ngờ về tin đồn vợ chồng mình lục đục trong thời gian qua và chính thức lên tiếng trước công chúng về sự việc này.

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