Vợ thiếu gia Phan Thành để lộ vóc dáng 'mẹ bỉm sữa' thế nào mà dân tình khen ngợi 'rần rần'

Hậu trường 13/11/2021 17:10

Primmy Trương không ngại tung ảnh chân dung toàn thân sau khi sinh trên mạng xã hội.

Sau khi kết hôn với thiếu gia Phan Thành, cuộc sống của Primmy Trương (tên thật Trương Minh Xuân Thảo) được nhiều người chú ý hơn. Ngày 20/10, cặp vợ chồng đã đón con trai đầu lòng. Thông tin này được chính mẹ ruột của Primmy Trương - bà Xuân Trang đã chia sẻ. 

Vợ thiếu gia Phan Thành để lộ vóc dáng 'mẹ bỉm sữa' thế nào mà dân tình khen ngợi 'rần rần' - Ảnh 1
Vợ chồng Primmy Trương - Phan Thành.

 

Ngày 12/11 là sinh nhật Xuân Thảo. Đúng dịp sang tuổi mới, bà xã Phan Thành bộc bạch: "Năm nay ăn sinh nhật lớn hơn hẳn mọi năm vì có món quà to bự này đây - baby Kyle. Không còn là 'blue girl' - (dịch: cô gái màu xanh), bây giờ là 'blue mommy' - (người mẹ màu xanh) rùi".

Đính kèm theo đó, là hình ảnh bà xã Phan Thành cùng bế con trai lên sóng, tuy nhiên lại cố tình dùng icon giấu mặt quý tử. 

Vợ thiếu gia Phan Thành để lộ vóc dáng 'mẹ bỉm sữa' thế nào mà dân tình khen ngợi 'rần rần' - Ảnh 2
Bà xã Phan Thành khoe ảnh nhưng giấu mặt con trai. 

 

Đến ngày 13/11, Primmy Trương tiếp tục đăng loạt ảnh chân dung cùng đón sinh nhật bên bạn bè. Dù mới sinh con đầu lòng cách đây không lâu nhưng vợ Phan Thành không ngại khoe ảnh toàn thân trên mạng xã hội.

Trong ảnh, bà mẹ một con mặc đồ dáng suông nhằm che đi khuyết điểm sau sinh. Có thể thấy Primmy Trương tăng cân một chút nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, tươi tắn và rạng rỡ. 

Vợ thiếu gia Phan Thành để lộ vóc dáng 'mẹ bỉm sữa' thế nào mà dân tình khen ngợi 'rần rần' - Ảnh 3

Vợ thiếu gia Phan Thành để lộ vóc dáng 'mẹ bỉm sữa' thế nào mà dân tình khen ngợi 'rần rần' - Ảnh 4

Vợ Phan Thành mặc đồ rộng nhằm che đi khuyết điểm sau sinh. 

Vợ thiếu gia Phan Thành để lộ vóc dáng 'mẹ bỉm sữa' thế nào mà dân tình khen ngợi 'rần rần' - Ảnh 5

Vợ thiếu gia Phan Thành để lộ vóc dáng 'mẹ bỉm sữa' thế nào mà dân tình khen ngợi 'rần rần' - Ảnh 6

Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Primmy Trương gây chú ý.

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