Vợ thiếu gia Phan Thành để lộ vóc dáng 'mẹ bỉm sữa' thế nào mà dân tình khen ngợi 'rần rần'

Sau khi kết hôn với thiếu gia Phan Thành, cuộc sống của Primmy Trương (tên thật Trương Minh Xuân Thảo) được nhiều người chú ý hơn. Ngày 20/10, cặp vợ chồng đã đón con trai đầu lòng. Thông tin này được chính mẹ ruột của Primmy Trương - bà Xuân Trang đã chia sẻ.

Ngày 12/11 là sinh nhật Xuân Thảo. Đúng dịp sang tuổi mới, bà xã Phan Thành bộc bạch: "Năm nay ăn sinh nhật lớn hơn hẳn mọi năm vì có món quà to bự này đây - baby Kyle. Không còn là 'blue girl' - (dịch: cô gái màu xanh), bây giờ là 'blue mommy' - (người mẹ màu xanh) rùi".

Đính kèm theo đó, là hình ảnh bà xã Phan Thành cùng bế con trai lên sóng, tuy nhiên lại cố tình dùng icon giấu mặt quý tử.