Vợ nghệ sĩ Chánh Tín đau buồn, lo con trai không kịp về nhìn mặt cha lần cuối

Hậu trường 06/01/2020 11:46

Vì gặp một số trục trặc khi làm giấy tờ đưa con cùng về dự lễ tang, con trai nghệ sĩ Chánh Tín có thể không kịp nhìn mặt cha lần cuối.

Sáng 4/1, làng giải trí Việt đau buồn trước thông tin nghệ sĩ Chánh Tín đột ngột qua đời ở tuổi 68. Sự ra đi của ông khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng tiếc thương.

Hiện lễ tang NSƯT Nguyễn Chánh Tín đang được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Suốt những ngày qua, vợ ông và con gái luôn túc trực bên linh cữu.

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Bà Bích Trâm thất thần trong đám tang chồng - Ảnh: Internet
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Con gái nghệ sĩ Chánh Tín bên cạnh động viên mẹ - Ảnh: Internet

Bà Bích Trâm - vợ cố nghệ sĩ khóc rất nhiều trong đám tang chồng. Bà và gia đình đang vô cùng lo lắng vì có khả năng con trai không kịp về nước để nhìn mặt cha lần cuối.

"Do con trai tôi đang làm thủ tục cho cả đứa cháu về đưa tang ông nội nên mới mất nhiều thời gian. Theo dự kiến, cả gia đình cháu sẽ có mặt tại Việt Nam vào khoảng 10h ngày 8/1. Trong khi đó, lễ di quan diễn ra vào lúc 6h sáng cùng ngày. Tôi rất lo con sẽ không về kịp nhìn mặt cha lần cuối", bà chia sẻ trên Zing.

Một số hình ảnh tại lễ tang nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín:

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Diễn viên Lý Hùng không kiềm được cảm xúc đau buồn - Ảnh: Internet
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Vân Sơn khóc khi nhìn mặt cậu lần cuối - Ảnh: Internet
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Nghệ sĩ Kim Xuân chia buồn với vợ NSƯT Chánh Tín - Ảnh: Internet

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Diễm My, Quyền Linh cùng đông đảo sao Việt đến thắp hương tiễn biệt đàn anh - Ảnh: Internet

Được biết, sau lễ viếng tại nhà riêng, sáng 8/1 linh cữu cố nghệ sĩ sẽ được đưa về Nghĩa trang Đa Phước hỏa táng.

Diễm My 6X lặng người khi nghệ sĩ Chánh Tín qua đời

Diễm My 6X lặng người khi nghệ sĩ Chánh Tín qua đời

Thông tin từ gia đình nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, tang lễ của ông sẽ diễn ra tại nhà tang lễ Lê Quý Đôn nhưng hiện chưa xác định ngày giờ.

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