Sáng ngày 4/1, NSƯT Chánh Tín đột ngột qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 68 tuổi. Trước thông tin này, hàng loạt sao Việt cũng như người hâm mộ đều tỏ ra bàng hoàng và tiếc thương.

NSƯT Chánh Tín qua đời ở tuổi 68 - Ảnh: Internet

Được biết, tang lễ của nam nghệ sĩ bắt đầu cử hành vào lúc 16 giờ ngày 4/1 tại nhà riêng ở chung cư quận 7 (TP. Hồ Chí Minh). Sự ra đi quá đỗi đột ngột của NSƯT Chánh Tín khiến vợ của ông – bà Bích Trâm vô cùng đau đớn và chưa thể lấy lại bình tĩnh. Bà liên tục khóc nức nở bên linh cữu chồng. Con gái của vợ chồng nghệ sĩ phải luôn ở bên cạnh an ủi mẹ.