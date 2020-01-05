Vợ NSƯT Nguyễn Chánh Tín khóc nức nở trong đám tang chồng, con gái tiết lộ mong muốn cuối đời của ba

Hậu trường 05/01/2020 09:08

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Chánh Tín để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình cũng như khán giả.

Sáng ngày 4/1, NSƯT Chánh Tín đột ngột qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 68 tuổi. Trước thông tin này, hàng loạt sao Việt cũng như người hâm mộ đều tỏ ra bàng hoàng và tiếc thương.

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NSƯT Chánh Tín qua đời ở tuổi 68 - Ảnh: Internet

Được biết, tang lễ của nam nghệ sĩ bắt đầu cử hành vào lúc 16 giờ ngày 4/1 tại nhà riêng ở chung cư quận 7 (TP. Hồ Chí Minh). Sự ra đi quá đỗi đột ngột của NSƯT Chánh Tín khiến vợ của ông – bà Bích Trâm vô cùng đau đớn và chưa thể lấy lại bình tĩnh. Bà liên tục khóc nức nở bên linh cữu chồng. Con gái của vợ chồng nghệ sĩ phải luôn ở bên cạnh an ủi mẹ.

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Bà Bích Trâm khóc nức nở tại lễ tang chồng - Ảnh: Internet

Nguyễn Chánh Bích Uyên - con gái thứ 2 của nghệ sĩ Chánh Tín cho biết ba cô luôn dằn vặt bản thân khi để gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Cô tiết lộ, mong muốn cuối đời duy nhất của ông chính là được sống yên ổn và thoải mái bên những người yêu thương.

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Con gái nghệ sĩ Chánh Tín nén đau thương để lo liệu hậu sự cho ba – Ảnh: Internet

Tại tang lễ, nhiều sao Việt như MC Quyền Linh, ca sĩ Long Nhật, Thanh Thúy, diễn viên Diễm My… đều có mặt từ rất sớm để thắp nhang tiễn biệt nam diễn viên gạo cội.

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Ca sĩ Long Nhật cùng gia đình túc trực bên linh cữu người anh thân thiết – Ảnh: Internet

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Quyền Linh và Diễm My an ủi, động viên gia đình trước nỗi mất mát quá to lớn – Ảnh: Internet

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Các nghệ sĩ, đồng nghiệp gửi vòng hoa bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của NSƯT Chánh Tín – Ảnh: Internet

Sáng ngày 8/1, linh cữu của NSƯT Chánh Tín sẽ được đưa đi hỏa táng ở nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Bàng hoàng: NSƯT Chánh Tín đột ngột qua đời ở tuổi 68

Bàng hoàng: NSƯT Chánh Tín đột ngột qua đời ở tuổi 68

Nhiều nghệ sĩ cũng như người hâm mộ đang vô cùng bàng hoàng và thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Chánh Tín.

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