'Vỡ mộng' vì hôn nhân nơi 'xứ người', Hoàng Oanh không ngại cho chồng Tây 'đo sàn' trong kỷ niệm ngày cưới

Khác với concept tình yêu ngọt ngào hay gia đình hạnh phúc như những cặp đôi khác, Hoàng Oanh và chồng Tây lại có cách đánh dấu tình yêu vô cùng khác người trong dịp kỷ niệm ngày cưới.

Cặp đôi lựa chọn phong cách có phần "bạo lực" bằng loạt ảnh trên sàn đấm bốc. "Happy 2 years Anniversary. Tròn 2 năm ngày chính thức giao chiến với đối thủ cuộc đời này! Quá mệt mỏi bao nhiêu trận qua đúng 2 năm dịch nhưng vẫn không khuất phục. Thành quả tuyệt nhất là nhóc Tây mắt hí. Chúc bạn mình luôn khoẻ mạnh, vững vàng và luôn yêu thương gia đình chúng ta nhiều hơn nữa nhé. We re learning a lot from each other!" - Hoàng Oanh gửi lời yêu thương đến ông xã Jack.