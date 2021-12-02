'Vỡ mộng' vì hôn nhân nơi 'xứ người', Hoàng Oanh không ngại cho chồng Tây 'đo sàn' trong kỷ niệm ngày cưới

Hậu trường 02/12/2021 16:04

Hoàng Oanh và chồng Tây đã có một kỷ niệm ngày cưới không giống ai khiến CĐM 'tá hỏa'.

Khác với concept tình yêu ngọt ngào hay gia đình hạnh phúc như những cặp đôi khác, Hoàng Oanh và chồng Tây lại có cách đánh dấu tình yêu vô cùng khác người trong dịp kỷ niệm ngày cưới.

Cặp đôi lựa chọn phong cách có phần "bạo lực" bằng loạt ảnh trên sàn đấm bốc. "Happy 2 years Anniversary. Tròn 2 năm ngày chính thức giao chiến với đối thủ cuộc đời này! Quá mệt mỏi bao nhiêu trận qua đúng 2 năm dịch nhưng vẫn không khuất phục. Thành quả tuyệt nhất là nhóc Tây mắt hí. Chúc bạn mình luôn khoẻ mạnh, vững vàng và luôn yêu thương gia đình chúng ta nhiều hơn nữa nhé. We re learning a lot from each other!" - Hoàng Oanh gửi lời yêu thương đến ông xã Jack. 

Kèm theo dòng trạng thái "ngọt lịm" là loạt ảnh hai vợ chồng "so găng" cực gắt trong trang phục đấu boxing. 

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Loạt ảnh kỷ niệm ngày cưới đậm mùi 'bạo lực' của cặp đôi trai tài gái sắc - Ảnh: FBNV

Hoàng Oanh và chồng người Mỹ - Jack tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2019 sau hơn một năm hẹn hò. Đến tháng 2/2020, hai vợ chồng thông báo có tin vui.

Trong một chương trình truyền hình mới đây, cô từng có tiết lộ về cuộc sống bên chồng tại Singapore và khoảng thời gian suýt "đánh mất" bản thân mình vì tất bật chuyện con cái.

Theo đó nàng hậu cho hay đã "vỡ mộng" sau khi đặt chân sang Singapore sinh sống. Hoàng Oanh tâm sự: "Ngày khổ sở nhất là ngày qua đến Singapore. Mình vừa chăm con vừa làm việc nhà, không có thời gian cho bản thân. Ngày nào 9, 10 giờ tối mình cũng đứng rửa chén. Đến một ngày mình quá căng thẳng, mình nói chồng là không làm được như vậy nữa, mình không thấy thoải mái, không có cuộc sống riêng. Mình chăm con rất hạnh phúc nhưng mình chới với như vậy thì không tốt cho con, mẹ phải vui vẻ hạnh phúc thì con mới nhận được những năng lượng tích cực".

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Hoàng Oanh từng thất vọng sau khi sang nước ngoài định cư - Ảnh: FBNV
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Hôn nhân đầm ấm của nàng Á Hậu - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau thời gian tập "thích nghi" với cuộc sống mới, hiện Hoàng Oanh đã quen dần và liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phsuc của gia đình nhỏ.

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