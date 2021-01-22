MC Hoàng Oanh khoe ảnh con trai cưng đáng yêu như 'thiên thần', cộng đồng mạng thả tim 'mệt nghỉ'

Con trai của vợ chồng Jack Cole-MC Hoàng Oanh là bé Max Cole , ra đời hồi giữa năm 2020. Vẻ đáng yêu của Max luôn được mẹ “up liên tù tì” trên mạng xã hội từ Facebook đến Youtube và cả Instagram nữa. Mới đây nhất, mẹ bỉm sữa đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng cậu nhóc bụ bẫm khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước vẻ đáng yêu của cả hai mẹ con. Con trai Hoàng Oanh tuy chưa được 1 tuổi nhưng anh chàng khiến cộng đồng thích mê vì vẻ đẹp lai trong trẻo, cuốn hút như thiên thần.

Dường như nàng Á hậu dành rất nhiều tâm tư, tình cảm cho cậu con trai. Bằng chứng là cạnh mỗi bức ảnh hoặc video của bé, mẹ Hoàng Oanh thường viết một đoạn caption thật dài, vừa hài hước vừa cute về hành trình "mỗi ngày một lớn" của cậu ấm.

Hoàng Oanh và con 'call video' cho chồng

Đặc biệt, bà mẹ bỉm sữa Hoàng Oanh rất chăm chỉ khoe ảnh con trai cùng chồng. Bộ ba gương mặt tràn đầy hạnh phúc trong những tấm hình mà cô đăng lên mạng mỗi ngày luôn nhận được sự yêu thích, chúc phúc và ngưỡng mộ từ mọi người. Mỗi tấm hình đều nhận được tim và bình luận rầm rộ. Thỉnh thoảng, lướt xem hình cậu bé để có thêm năng lượng, thêm niềm vui, chẳng biết từ khi nào đã trở thành thói quen của cộng đồng mạng.

Hoàng Oanh là nữ MC xinh đẹp và tài năng vốn xuất hiện trước công chúng với tư cách của Á hậu 1 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Danh hiệu ấy có vai trò như một cú bật nhảy đầy nội lực mang đến cho cô cơ hội gặt hái thành công không chỉ trong lĩnh vực truyền thông mà còn cả điện ảnh nữa. Nữ MC vốn luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả 10 năm nay.

MC Hoàng Oanh vốn được biết đến từ danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 - Ảnh: Internet

Cuối năm 2019, Hoàng Oanh kết hôn với chồng là người Mỹ lai Đức và sống ở Singapore.

Vợ chồng nữ MC chụp ảnh cưới - Ảnh: Internet

Chồng cô luôn chiếm được thiện cảm của cư dân mạng bởi vẻ ngoài ấm áp, lịch thiệp. Không những thế, anh còn rất cưng chiều vợ và siêng năng học tiếng Việt để thêm gần gũi với gia đình vợ.