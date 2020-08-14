MC Hoàng Oanh lần đầu khoe ảnh con trai vừa ra đời, kể về hành trình sinh con thần tốc chỉ 15 phút

Hậu trường 14/08/2020 10:40

Trước tình cảm yêu mến của bạn bè và người hâm mộ, mới đây, MC Hoàng Oanh đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên của con đầu lòng.

Mới đây, MC Hoàng Oanh đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên của em bé vừa chào đời lên trang cá nhân. Nữ MC xinh đẹp cũng trải lòng về hành trình làm mẹ và nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người.

Được biết, Hoàng Oanh sinh sớm gần 1 tháng nhưng may mắn sức khỏe của em bé rất tốt, đủ cân. Dù không gặp mặt trực tiếp nhưng Jack vẫn chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng lúc quý tử chào đời qua điện thoại. Vợ chồng cô đặt tên "hoàng tử bé" là Max. Hiện tại, Hoàng Oanh vẫn giấu kín diện mạo em bé.

Cô chia sẻ niềm hạnh phúc trong lần đầu gặp quý tử: "Bao lâu nay chỉ được nhìn thấy con qua hình siêu âm thôi mà nhiều lúc em còn che mặt lại. Giờ thì đã có thể thoải mái ngắm nhìn, ôm ấp cục cưng bé bỏng trong tay rồi".

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Hình ảnh đầu tiên về em bé được chia sẻ. Mọi người hi vọng cô sớm công khai diện mạo nhóc tỳ - Ảnh: FB
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Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Hoàng Oanh sau sinh được khen ngợi hết lời - Ảnh: FB

Hoàng Oanh hào hứng chia sẻ lại thời gian khó khăn, bị dọa sinh non khi không có chồng bên cạnh.

Cô kể: "Trong suốt thai kì đầy yêu thương, anh chàng cũng làm mẹ một phen hú vía. Đó là khoảng 33 tuần thì Oanh bị dọa sinh non, em bé xoay đầu khá sớm. Oanh đã phải trải qua hơn 1 tháng chỉ nằm ở nhà để dưỡng thai và ngày nào cũng cầu nguyện, sợ con chào đời quá sớm sẽ không được khỏe và dễ bị bệnh vặt.

Và thật là may, tuy là không thể cố gắng đến tuần 40 như mong muốn nhưng đến tuần 37 tuần con đã chào đời rất khỏe mạnh. Lần đầu, Oanh còn nhiều bối rối trong cách chăm con nhưng được các y tá, bác sĩ chăm sóc, hướng dẫn rất tận tình nên Oanh trải qua những ngày đầu làm mẹ rất nhẹ nhàng".

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Vì dịch Covid-19, Hoàng Oanh và chồng đã xa nhau hơn 6 tháng - Ảnh: FB

Điều khiến mọi người bất ngờ là cô chỉ sinh em bé trong vòng 15 phút. Đến Hoàng Oanh cũng thấy lạ vì trải nghiệm sinh con đầu lòng của mình lại nhanh chóng đến khó tin. Cô đặt tên cho quá trình sinh con là "Cuộc vượt cạn thần tốc".

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Cô đã xuất viện về nhà sau sinh - Ảnh: FB

Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc đã xa nhau hơn 6 tháng vì dịch Covid-19. Trong suốt quá trình mang thai, cô cũng chỉ được tâm sự, trò chuyện với ông xã qua điện thoại. Dù không có chồng cận kề trong giây phút sinh nở, nhưng may mắn nữ MC được gia đình chăm sóc chu đáo.

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