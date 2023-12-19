Võ Hạ Trâm thừa nhận tình duyên lận đận: Nếu không gặp ông xã Ấn Độ, tôi đã đi tu

Võ Hạ Trâm kể lần đầu cô và chồng lần đầu gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn. Hôm đó, cô gây ấn tượng với phong cách ăn mặc đơn giản giữa những khách mời diện trang phục lộng lẫy. Trong khi đó, doanh nhân Vikas khẳng định anh không chỉ bị thu hút bởi sự giản dị của chủ nhân Võ Hạ Trâm mà còn cảm nhận được đây chính là định mệnh của đời mình.

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi giọng ca nội lực mà hôn nhân của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ cũng nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến. Mới đây, đôi vợ chồng Võ Hạ Trâm đã có dịp chia sẻ nhiều hơn về chuyện tình yêu thú vị và cuộc sống hôn nhân tại chương trình The Khang Show.

Sau 6 tháng tìm hiểu, Võ Hạ Trâm bất ngờ khi Vikas ngỏ lời kết hôn nhưng nữ ca sĩ không đồng ý bởi cô cần thêm thời gian để suy nghĩ. "Từ những điều đã trải qua, tôi khôn hơn trong tình yêu. Tôi cần thời gian để hiểu người đàn ông này, về tính cách, văn hóa… và xem mình có thể dung hòa được không. Quanh tôi cũng có nhiều trường hợp lừa gạt tình cảm, tôi rất sợ nên phải cẩn thận" - cô nói. Sau 2 năm, giọng ca Chợt như giấc mơ đồng ý "về chung một nhà" với Vikas vì cô cảm nhận được sự chân thành và an toàn lúc ở bên cạnh người đàn ông này.

Ông xã nữ ca sĩ cho biết: "Trâm rất giản dị. Tôi thậm chí không biết cô ấy là ca sĩ nổi tiếng. Sự chân thành, dễ thương của Trâm khi trò chuyện với tôi về mọi thứ đã khiến tôi thích cô ấy, thấy như thân quen từ lâu".

Sau 6 tháng tìm hiểu, Võ Hạ Trâm bất ngờ khi Vikas ngỏ lời kết hôn nhưng nữ ca sĩ không đồng ý bởi cô cần thêm thời gian để suy nghĩ

Nữ ca sĩ 9X thừa nhận mình khá lận đận trong chuyện tình yêu và cho biết nếu không nên duyên với doanh nhân Vikas thì cô đã đi tu. Khi nói về ông xã, nữ ca sĩ cho biết: "Đây là người đàn ông duy nhất đi với tôi mà không nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác. Có nhiều người bạn của tôi để ý thấy rằng khi anh ấy đi với tôi, anh ấy không nhìn ai khác mà chỉ nhìn vợ. Điều này mình không thể ép người khác được, đôi khi phụ nữ đẹp mình vẫn nhìn nhưng anh ấy thì không. Từ đó, tôi thấy rằng đây là người đàn ông cho mình chỗ dựa rất vững chắc".

Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm cũng thừa nhận từ khi kết hôn cô gặp nhiều may mắn hơn trong công việc và được khán giả biết đến nhiều hơn. Song song đó, gia đình hạnh phúc cũng tạo ra nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày cho cô.

Võ Hạ Trâm cũng thừa nhận từ khi kết hôn cô gặp nhiều may mắn hơn trong công việc và được khán giả biết đến nhiều hơn

Nói thêm về con gái đầu lòng, doanh nhân Vikas cho biết bé Moon giúp anh trưởng thành, sống trách nhiệm và yêu thương trẻ con nhiều hơn. Anh luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm để có nhiều thời gian chơi với con.

Vừa qua, sau thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung làm 'mẹ bỉm' chính hiệu, ca sĩ Võ Hạ Trâm được chồng hậu thuẫn cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Theo như tiết lộ, ông xã là người hỗ trợ chi phí 5 tỷ đồng cho dự án này cũng như đồng hành với cô xuyên suốt quá trình thực hiện ước mơ làm MV tại Ấn Độ.

Doanh nhân Vikas cho biết bé Moon giúp anh trưởng thành, sống trách nhiệm và yêu thương trẻ con nhiều hơn

Được biết, ông xã của nữ ca sĩ tên Vikas Chaudhary, hơn vợ 12 tuổi. Anh là Chủ tịch của một công ty trong lĩnh vực đá hoa cương, sinh sống và làm việc chủ yếu tại TP.HCM. Trên các đoạn clip được nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy dù sở hữu trong tay khối tài sản không nhỏ nhưng chồng của Võ Hạ Trâm lại sống rất giản dị. Võ Hạ Trâm cũng nhiều lần khoe chồng là người tâm lý, sẵn sàng hỗ trợ làm công việc nhà và chăm sóc con nhỏ sau giờ làm việc. Trong những dịp đặc biệt, Vikas không ngại chi tiền khủng tặng quà cho vợ.



Ông xã của nữ ca sĩ tên Vikas Chaudhary, hơn vợ 12 tuổi. Anh là Chủ tịch của một công ty trong lĩnh vực đá hoa cương, sinh sống và làm việc chủ yếu tại TP.HCM

Dù đã trải qua 4 năm kết hôn thế nhưng có thể thấy cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ vẫn hạnh phúc mặn nồng, đặc biệt là khi thiên thần nhỏ chào đời.