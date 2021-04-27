Võ Hạ Trâm bầu 7 tháng thai khỏe, dáng thon ‘phát hờn’, tất cả là nhờ bí quyết này đây

Hậu trường 27/04/2021 11:46

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Võ Hạ Trâm tiết lộ hình ảnh cô đang ở tháng thai kỳ thứ 7, tuy nhiên điều khiến khán giả ngỡ ngàng là sắc vóc của nữ ca sĩ không hề sụt giảm mà còn trẻ đẹp rạng ngời.

Cách đây không lâu, ca sĩ Võ Hạ Trâm đã chia sẻ một thông tin khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích đó là cô đã mang thai con đầu lòng cùng ông xã Ấn Độ. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 đã không khỏi xúc động và hạnh phúc vì sau hai năm kết hôn cả 2 vợ chồng đã có được đứa con đầu lòng.

Võ Hạ Trâm vẫn luôn cập nhật tình hình thai kỳ của mình trên Facebook cho khán giả tiện theo dõi. Mới đây, cô nàng chia sẻ hình ảnh những tháng thai kỳ cuối và điều đặc biệt là cô vẫn giữ được tương đối vóc dáng như ngày chưa có thai.

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Hình ảnh Võ Hạ Trâm trong tháng thai kỳ thứ 7 - Ảnh: FBNV
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Cô chia sẻ chỉ tăng 9kg trong suốt 7 tháng mang thai - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ viết: "Hôm nay Moon của mẹ đã được 7 tháng tròn. Moon đạp khỏe và rất ngoan. Tối đi ngủ mẹ chỉ cần nói” Moon ơi tối để mẹ ngủ đừng đạp mẹ , mẹ khó ngủ tội mẹ nha con” thế là em ngủ im ru không đạp mẹ. Đôi khi em cũng nhõng nhẽo, mẹ cho ăn rồi mà vẫn đạp thì mẹ lấy tay đặt lên bụng ôm em, em lập tức ngưng đạp. Bé tí trong bụng mẹ mà em hiểu chuyện ghê... Mẹ đã tăng 9kg. Vẫn 3 vòng 1,2,3 tăng dần đều còn lại tay chân như cũ".

Những lời kể đáng yêu của nữ ca sĩ nhận được rất nhiều lượt like, share của khán giả. Bà mẹ 9x cũng không ngần ngại chia sẻ về bí quyết giữ dáng, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe khi mang thai cho cư dân mạng cùng tham khảo.

Về chế độ ăn uống: Võ Hạ Trâm vẫn ăn uống lành mạnh. Vitamin và khoáng chất là không thể thiếu. Tinh bột nạp vừa đủ với tầm 1/2 chén cơm hay bún phở, các loại củ quả mỗi bữa. Ưu tiên rau và đạm với cách chế biến là hấp luộc chủ yếu. Ngoài ra bổ sung chất béo từ các loại hạt và quả bơ vì thời gian này em bé cần chất béo để hình thành mỡ. Cô cũng chỉ uống nước lọc, nói không với bất cứ thức uống có cồn, ga hay đường hoá học.

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Võ Hạ Trâm vẫn ăn uống lạnh mạnh, vitamin và khoáng chất là không thể thiếu - Ảnh: FBNV
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Cô duy trì chế độ ăn chay lành mạnh giúp duy trì sức khỏe và cân nặng trong suốt thai kỳ - Ảnh: FBNV

Về chăm sóc da: Nữ ca sĩ vẫn thường xuyên skincare cho mặt và body mỗi ngày với những sản phẩm có thành phần 100% tự nhiên, an toàn cho mẹ bầu và bé.

Về tập luyện: Võ Hạ Trâm chia sẻ bác sĩ vẫn khuyến khích cô tập luyện đến lúc sinh, vì vậy nữ ca sĩ vẫn chăm chỉ tập gym hằng ngày với cường độ vừa sức. Cô cho biết việc tập luyện giúp cô thấy cơ thể luôn được vui vẻ khỏe khoắn.

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 Võ Hạ Trâm chia sẻ bác sĩ vẫn khuyến khích cô tập luyện đến lúc sinh - Ảnh: FBNV
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Võ Hạ Trâm duy trì tập gym hàng ngày với những động tác nhẹ nhàng vừa phải - Ảnh: FBNV

Võ Hạ Trâm bộc bạch:"Mẹ biết nhiều người lo lắng việc gym như vậy sẽ không tốt cho Moon nhưng mẹ tự tin với những gì mẹ nghiên cứu và những bà mẹ nước ngoài vẫn gym ầm ầm thì mẹ an tâm khi tập luyện. Cái quan trọng là mẹ luôn lắng nghe cơ thể của mình và mẹ biết điều gì nên hay không nên cho thai kỳ này".

Về phía ông xã Võ Hạ Trâm, doanh nhân Vikas Chaudhary đã rất cố gắng chăm sóc vợ, đặc biệt là về mặt tinh thần. Vợ thích ăn gì, anh đều mua để cô thấy vui và thoải mái.

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Về phía ông xã Võ Hạ Trâm, doanh nhân Vikas Chaudhary rất cố gắng chăm sóc vợ, đặc biệt là về mặt tinh thần. Vợ thích ăn gì, anh đều mua để cô thấy vui và thoải mái - Ảnh: FBNV

Bất kì ai khi đã mang thai thì không tránh khỏi những lo lắng và tâm trạng nặng nề, nhưng các mẹ bầu hãy cố gắng giữ tinh thần thật tốt, sức khỏe dẻo dai để chào đón thiên thần nhỏ của mình.

Hy vọng những chia sẻ của Võ Hạ Trâm sẽ giúp những bạn đang hoặc chuẩn bị làm mẹ có thêm thật nhiều thông tin hữu ích để trải qua một thai kỳ vừa khỏe mạnh và xinh đẹp.

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