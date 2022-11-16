Vợ chồng Việt Hương thực hiện tâm nguyện thuở sinh thời của cố nhạc sĩ Lam Phương, muốn được an nghỉ trên đất mẹ

Hậu trường 16/11/2022 14:27

Vợ chồng Việt Hương sang Mỹ đón tro cốt cố nhạc sĩ Lam Phương về Việt Nam, giúp ông hoàn thành tâm nguyện được an nghỉ trên đất mẹ.

Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ khoảnh khắc cầm trên tay cho cốt của cố nhạc sĩ Lam Phương. Được biết cả hai đang ở Mỹ và sẽ chuẩn bị đưa tro cốt của cố nhạc sĩ Lam Phương về quê nhà Việt Nam. Theo đó, sau khi mang tro cốt cố nhạc sĩ trở về Việt Nam, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương cùng gia đình nhạc sĩ Lam Phương sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cho ông vào ngày 21/11 tại chùa Giác Ngộ, TP HCM. 

Vợ chồng Việt Hương thực hiện tâm nguyện thuở sinh thời của cố nhạc sĩ Lam Phương, muốn được an nghỉ trên đất mẹ - Ảnh 1

 Vợ chồng Việt Hương thực hiện tâm nguyện thưở sinh thời của cố nhạc sĩ Lam Phương, muốn được an nghỉ trên đất mẹ. (Ảnh: FB Việt Hương)

Vợ chồng Việt Hương thực hiện tâm nguyện thuở sinh thời của cố nhạc sĩ Lam Phương, muốn được an nghỉ trên đất mẹ - Ảnh 2

Vợ chồng Việt Hương hỗ trợ đưa tro cốt nhạc sĩ Lam Phương về Việt Nam. (Ảnh: FB Việt Hương)

Vợ chồng Việt Hương thực hiện tâm nguyện thuở sinh thời của cố nhạc sĩ Lam Phương, muốn được an nghỉ trên đất mẹ - Ảnh 3

Tâm nguyện lớn nhất của cố nhạc nhạc sĩ Lam Phương là trở lại quê hương. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin ban đầu, tro cốt của cố nhạc sĩ Lam Phương sẽ về đến Việt Nam hôm 19/11. Sau khi tổ chức lễ tưởng niệm, gia đình sẽ đưa cố nhạc sĩ về nơi an nghỉ ở nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, hiện thực hóa tâm nguyện an nghỉ tại quê nhà của nhạc sĩ Lam Phương thưở sinh thời. Được biết vợ chồng Việt Hương sẽ lên máy bay trở về Việt Nam vào ngày 17/11. 

Vợ chồng Việt Hương thực hiện tâm nguyện thuở sinh thời của cố nhạc sĩ Lam Phương, muốn được an nghỉ trên đất mẹ - Ảnh 4

Dù đã ra đi, nhạc sĩ Lam Phương vẫn sống trong lòng nhiều thế hệ khán thính giả qua những nhạc phẩm gắn liền cùng năm tháng. (Ảnh: Thanh Niên)

Tháng 12/2020, nhạc sĩ Lam Phương trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ sau thời gian điều trị tích cực vì chứng bệnh tim và tai biến mạch máu não trở nặng. Làng nhạc Việt đau buồn trước thông tin nhạc sĩ Lam Phương qua đời, hưởng thọ 83 tuổi. 

Thuở sinh thời, nhạc sĩ Lam Phương là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu cho nền tân nhạc Việt Nam với hàng trăm tác phẩm từ giữa thập niên 1950 đến nay. Nhạc sĩ tài hoa này được nhiều thế hệ khán giả yêu mến qua loạt ca khúc: Thành phố buồn, Tình bơ vơ, Biển tình, Thao thức vì em, Cỏ úa, Kiếp nghèo… Sự ra đi của ông là một mất mát lớn, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng khán giả.

Vợ chồng Việt Hương thực hiện tâm nguyện thuở sinh thời của cố nhạc sĩ Lam Phương, muốn được an nghỉ trên đất mẹ - Ảnh 5

Theo đó, nhạc sĩ Lam Phương luôn mong mỏi một lần được trở lại Việt Nam song cho đến khi qua đời, ông vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện ấy. Sau khi nhạc sĩ tài hoa ra đi, gia đình quyết định đưa tro cốt của ông về lại quê hương, để ông yên nghỉ nơi đất mẹ.

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