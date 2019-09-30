Vợ ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vừa hạ sinh con gái nặng 3,2 kg, hé lộ diện mạo đáng yêu của em bé

Trên trang cá nhân, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhận được vô số lời chúc mừng từ người thân, bạn bè khi thông báo tin vui của gia đình. Theo đó, khoảng 10 giờ sáng nay (30/9), cựu siêu mẫu Kim Cương đã hạ sinh con gái thành công. Em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,2 kg có tên Nguyễn Ngọc Minh Hà. Những hình ảnh đầu tiên của "công chúa nhỏ" nhà Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương cũng được hé lộ.

Khác với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt...

... Ưng Hoàng Phúc thoải mái công khai diện mạo con gái mới sinh - Ảnh: FB

Anh vào tận phòng sinh cùng vợ đón con gái Minh Hà chào đời - Ảnh: FB

Nam ca sĩ chia sẻ niềm vui với người hâm mộ: "Chào mừng con gái yêu đến với ba mẹ. Cảm ơn bà xã của anh, thật may mắn vì đã được đồng hành cùng em trong lần 'vượt cạn' này. Thương em rất nhiều!.