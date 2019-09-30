Vợ ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vừa hạ sinh con gái nặng 3,2 kg, hé lộ diện mạo đáng yêu của em bé

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vui mừng thông báo về việc cựu siêu mẫu Kim Cương vừa "vượt cạn" thành công bằng phương pháp sinh mổ.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhận được vô số lời chúc mừng từ người thân, bạn bè khi thông báo tin vui của gia đình. Theo đó, khoảng 10 giờ sáng nay (30/9), cựu siêu mẫu Kim Cương đã hạ sinh con gái thành công. Em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,2 kg có tên Nguyễn Ngọc Minh Hà. Những hình ảnh đầu tiên của "công chúa nhỏ" nhà Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương cũng được hé lộ.
Nam ca sĩ chia sẻ niềm vui với người hâm mộ: "Chào mừng con gái yêu đến với ba mẹ. Cảm ơn bà xã của anh, thật may mắn vì đã được đồng hành cùng em trong lần 'vượt cạn' này. Thương em rất nhiều!.
Gia đình Ưng Hoàng Phúc cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các y bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện đã động viên, hỗ trợ tuyệt vời cho ca sinh mẹ tròn con vuông…".
Ưng Hoàng Phúc tổ chức đám cưới với bà xã Kim Cương vào cuối năm 2018 sau thời gian dài chung sống. Cặp đôi có với nhau một con trai kháu khỉnh tên Quốc Minh và vừa đón thêm bé Minh Hà. Trước khi kết duyên với giọng ca Thà rằng như thế, cựu siêu mẫu đã từng ly hôn và có con trai riêng. Ưng Hoàng Phúc cũng hết lòng yêu thương và chăm sóc con riêng của vợ.