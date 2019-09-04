Khoe bụng bầu sexy bên chồng, vợ Ưng Hoàng Phúc được khen ngợi hết lời

Hậu trường 04/09/2019 17:36

Siêu mẫu Kim Cương - vợ Ưng Hoàng Phúc được dân mạng khen ngợi hết lời vì nhan sắc rạng ngời, xinh đẹp dù bước vào tháng cuối của thai kỳ.

Được biết, siêu mẫu Kim Cương - vợ Ưng Hoàng Phúc đang ở tháng cuối của thai kỳ, bụng to vượt mặt. Dù khá e dè vì thân hình thay đổi nhưng mới đây, cô đã cùng ông xã thực hiện bộ ảnh bầu ghi lại kỷ niệm trước khi lên bàn đẻ. Được biết, em bé sắp chào đời là một "tiểu công chúa". 

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Siêu mẫu Kim Cương cười ngọt ngào bên ông xã Ưng Hoàng Phúc - Ảnh: FB

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Cặp đôi chụp ảnh gia đình cùng con trai. Sắp tới, tổ ấm của cả hai sẽ 'đủ nếp, đủ tẻ' - Ảnh: FB

Cô chia sẻ: "Lần đầu chụp hình bầu sau 3 lần mang thai, body mập lên mỗi ngày nên mình ngại lắm luôn, nhưng nghĩ lại sinh bé lần này sẽ không sinh nữa đâu, nên ông xã bảo đi chụp để có cái kỷ niệm nhìn lại trong đời".

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Nam ca sĩ cưng nựng bà xã lúc bầu bì - Ảnh: FB
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Trông cô vô cùng gợi cảm trong đồ bơi 1 mảnh - Ảnh: FB

Từ khi vóc dáng thay đổi nhiều do bầu bì, Kim Cương hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng nhờ sự động viên, khuyên nhủ của chồng, cô đã chịu đến studio chụp ảnh. Diện trang phục đơn giản, chân dài này khoe đôi chân nuột nà cùng thân hình gợi cảm, sexy dù bụng to vượt mặt.

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Anh trai Quốc Minh cưng nựng em gái trong bụng mẹ - Ảnh: FB

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Nữ siêu mẫu khoe vòng 2 to vượt mặt với trang phục bikini - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người dành lời khen cho nhan sắc rạng ngời của bà xã Ưng Hoàng Phúc và không quên chúc cô "mẹ tròn con vuông". 

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Từ khóa:   Ưng Hoàng Phúc siêu mẫu Kim Cương

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