Việt Hương hội ngộ Phương Loan ở Việt Nam, chiêu đãi món gì mà khiến fan đồng loạt nhắc tên Chí Tài?

Hậu trường 19/02/2022 10:38

Nhân chuyến về thăm Việt Nam, ca sĩ Phương Loan có ghé nhà Việt Hương dùng bữa. Cả hai tâm sự và ôn lại những kỷ niệm của nhau, trong đó, có nhắc một việc liên quan đến NS Chí Tài khiến người hâm mộ xúc động.

Từ ngày nghệ sĩ Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan - bà xã cố nghệ sĩ mới có chuyến bay về thăm lại Việt Nam và dọn dẹp lại căn hộ trước đây mà Chí Tài từng ở. Mới đây, ngày 18/2, ca sĩ Phương Loan có dịp ghé thăm nhà Việt Hương và dùng bữa cơm thân mật với vợ chồng nữ nghệ sĩ.

Vợ chồng Việt Hương lựa chọn những món ăn rất dân dã như canh khoai mỡ, tép rim, cá kho,... để chiêu đãi đàn chị. Đáng chú ý, theo như chia sẻ của Việt Hương, đây toàn là món ăn mà Phương Loan cũng như nghệ sĩ Chí Tài rất yêu thích.

Việt Hương hội ngộ Phương Loan ở Việt Nam, chiêu đãi món gì mà khiến fan đồng loạt nhắc tên Chí Tài? - Ảnh 1
Việt Hương chiêu đãi bà xã Chí Tài một bàn đồ ăn toàn những món yêu thích - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Việt Hương viết: "Chị cũng ăn y chang anh, hết tô canh khoai mỡ. Hai chị em chào cả nhà. Thương". Chia sẻ của Việt Hương khiến không ít khán giả xúc động. Có thể thấy, sau hơn một năm chồng qua đời, Phương Loan cũng đã dần nguôi ngoai nỗi đau và cân bằng lại cuộc sống. Nhìn nữ ca sĩ hiện tại đã tươi tắn, vui vẻ và đầy sức sống hơn so với 1 năm trước, khán giả cũng phần nào an lòng.

Việt Hương hội ngộ Phương Loan ở Việt Nam, chiêu đãi món gì mà khiến fan đồng loạt nhắc tên Chí Tài? - Ảnh 2
Việt Hương cho biết món ăn yêu thích nhất của NS Chí Tài là món canh khoai mỡ - Ảnh: FBNV

Trước đó, chia sẻ việc cùng Phương Loan dọn dẹp lại căn hộ của Chí Tài, nữ diễn viên từng tiết lộ, khi nghệ sĩ Chí Tài mất, cô và ông xã từng ngỏ ý mong ca sĩ Phương Loan về Việt Nam sống cùng gia đình mình. Tuy nhiên, cô bé Heo từ chối vì còn gia đình và đã quen với cuộc sống ở Mỹ.

Việt Hương hội ngộ Phương Loan ở Việt Nam, chiêu đãi món gì mà khiến fan đồng loạt nhắc tên Chí Tài? - Ảnh 3
Tình yêu của Chí Tài và Phương Loan khiến nhiều người hâm mộ - Ảnh: Internet

Sau khi Chí Tài qua đời, theo nguyện vọng của gia đình, thi hài anh được đưa sang Mỹ và an táng tại nghĩa trang gần nhà. Mỗi tuần, ca sĩ Phương Loan đều sắp xếp đến viếng chồng. Còn tại Việt Nam, bạn bè và đồng nghiệp lấy di ảnh và lập bàn thờ Chí Tài tại Đền thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh để thuận tiện thăm viếng, thắp hương.

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