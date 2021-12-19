Giỗ đầu cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan khóc nức nở, gắng gượng trước di ảnh của chồng

Ca sĩ Phương Loan không thể nào kiềm lại được nước mắt khi đối diện với di ảnh của cố nghệ sĩ Chí Tài - người chồng mà mình yêu thương đã ra đi mãi mãi.

Vậy là đã 1 năm kể từ khi cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Tuy nam danh hài đã không còn trên cõi đời nữa, nhưng người thân, bạn bè, gia đình và những người yêu thương anh vẫn luôn nhớ đến anh như thuở ban đầu.

Ca sĩ Phương Loan bên di ảnh của cố NS Chí Tài tại lễ giỗ đầu của nam danh hài

Nghệ sĩ Chí Thiện - anh trai của cố nghệ sĩ Chí tài vừa qua có thông tin về buổi lễ giỗ đầu của nam danh hài sẽ được diễn ra tại Mỹ. Đồng thời, vợ của cố nghệ sĩ - ca sĩ Phương Loan cũng đã gửi lời mời đến những người thân hữu, quý khán thính giả ái mộ cùng tới tham dự buổi thánh lễ và cầu nguyện cho nghệ sĩ quá cố.

Rạng sáng hôm nay, ngày 19/12 (theo giờ Việt Nam), buổi lễ giỗ đầu của cố NS Chí Tài đã được gia đình tổ chức tại Giáo xứ Thánh Linh (Thành phố Fountain Valley, bang California, Hoa Kỳ). Tham dự buổi lễ ngoài bà xã của nam danh hài còn có ca sĩ Trizzie Phương Trình cùng rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, những người luôn quý mến và thành tâm muốn cầu nguyện cho anh.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết cùng có mặt để cầu nguyện cho cố NS Chí Tài

Theo đó, những người cùng tham dự buổi lễ đã cùng nhau có mặt từ sớm để cùng hát và cầu nguyện cho cố nghệ sĩ Chí Tài. Ngoài ra, buổi lễ còn được phát trực tiếp trên Facebook để những người hâm mộ không thể đến dự có thể theo dõi từ xa.

Tuy buổi giỗ đầu không còn mang cảnh tượng quá bi thương như lễ tang 1 năm trước, nhưng khi đối diện với di ảnh của chồng, ca sĩ Phương Loan đã không kiềm được cảm xúc và khóc nức nở lúc đang đọc diễn văn. Bà xã của nam danh hài đã khóc đến lạc giọng ngay trên sân khấu trong sự xót xa của những người chứng kiến.

Ca sĩ Phương Loan ngóc nấc, lạc giọng ngay khi đang trên sân khấu

Ảnh: Chụp màn hình, FBNV

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