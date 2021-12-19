Giỗ đầu cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan khóc nức nở, gắng gượng trước di ảnh của chồng

Hậu trường 19/12/2021 09:28

Ca sĩ Phương Loan không thể nào kiềm lại được nước mắt khi đối diện với di ảnh của cố nghệ sĩ Chí Tài - người chồng mà mình yêu thương đã ra đi mãi mãi.

Vậy là đã 1 năm kể từ khi cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Tuy nam danh hài đã không còn trên cõi đời nữa, nhưng người thân, bạn bè, gia đình và những người yêu thương anh vẫn luôn nhớ đến anh như thuở ban đầu.

chi tai 1
Ca sĩ Phương Loan bên di ảnh của cố NS Chí Tài tại lễ giỗ đầu của nam danh hài

Nghệ sĩ Chí Thiện - anh trai của cố nghệ sĩ Chí tài vừa qua có thông tin về buổi lễ giỗ đầu của nam danh hài sẽ được diễn ra tại Mỹ. Đồng thời, vợ của cố nghệ sĩ - ca sĩ Phương Loan cũng đã gửi lời mời đến những người thân hữu, quý khán thính giả ái mộ cùng tới tham dự buổi thánh lễ và cầu nguyện cho nghệ sĩ quá cố.

Rạng sáng hôm nay, ngày 19/12 (theo giờ Việt Nam), buổi lễ giỗ đầu của cố NS Chí Tài đã được gia đình tổ chức tại Giáo xứ Thánh Linh (Thành phố Fountain Valley, bang California, Hoa Kỳ). Tham dự buổi lễ ngoài bà xã của nam danh hài còn có ca sĩ Trizzie Phương Trình cùng rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, những người luôn quý mến và thành tâm muốn cầu nguyện cho anh.

chi tai 2
Nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết cùng có mặt để cầu nguyện cho cố NS Chí Tài

Theo đó, những người cùng tham dự buổi lễ đã cùng nhau có mặt từ sớm để cùng hát và cầu nguyện cho cố nghệ sĩ Chí Tài. Ngoài ra, buổi lễ còn được phát trực tiếp trên Facebook để những người hâm mộ không thể đến dự có thể theo dõi từ xa.

Tuy buổi giỗ đầu không còn mang cảnh tượng quá bi thương như lễ tang 1 năm trước, nhưng khi đối diện với di ảnh của chồng, ca sĩ Phương Loan đã không kiềm được cảm xúc và khóc nức nở lúc đang đọc diễn văn. Bà xã của nam danh hài đã khóc đến lạc giọng ngay trên sân khấu trong sự xót xa của những người chứng kiến.

chi tai 3
Ca sĩ Phương Loan ngóc nấc, lạc giọng ngay khi đang trên sân khấu

 Ảnh: Chụp màn hình, FBNV

Thông báo hạ sinh 'thiên thần' thứ 3 chớp nhoáng rồi 'lặn mất tăm', lý do của Tăng Thanh Hà là gì?

Thông báo hạ sinh 'thiên thần' thứ 3 chớp nhoáng rồi 'lặn mất tăm', lý do của Tăng Thanh Hà là gì?

Nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đăng tải bức ảnh hạ sinh con thứ 3 khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Tuy nhiên, những ngày sau đó, cô nàng gần như "bốc hơi" khỏi mạng xã hội, nguyên nhân là gì?

Xem thêm
Từ khóa:   Chí Tài Phương Loan Cố nghệ sĩ Chí Tài giỗ đầu Chí Tài bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?