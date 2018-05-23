Sau thành công ở phần 1 bộ phim Người phán xử, đạo diễn Nguyễn Khải Anh tiếp tục sản xuất thêm phần tiếp theo có tên Người phán xử tiền truyện. Tuy nhiên, sau khi phát sóng tập 1, êkip làm phim nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Hầu hết, khán giả đều có chung quan điểm rằng Người phán xử tiền truyện quá bạo lực, thô tục và không phù hợp để chiếu trên truyền hình. Bên cạnh đó, việc diễn viên trong phim thường xuyên chửi thề, nói nhiều câu thoại bị cho là thiếu tính nhân văn cũng là vấn đề gây tranh cãi.

Trước phản ứng gay gắt từ phía khán giả, mới đây Việt Anh đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc. Theo "Phan Hải", Người phán xử tiền truyện được sản xuất nhắm vào đối tượng khán giả trên 18 tuổi. Do đó, những phân cảnh bạo lực, "nóng bỏng" trong phim là hết sức bình thường và không đáng bị lên án.