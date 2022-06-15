'Vén màn' con người thật của ông xã Minh Hằng qua lời kể bạn bè

Mới đây, một người bạn của Minh Hằng bất ngờ đăng đàn tiết lộ tính cách ông xã nữ ca sĩ.

Vào ngày 13/6 vừa qua, lễ vu quy của Minh Hằng và bạn trai doanh nhân được tổ chức tại TP.HCM. Từ sáng sớm, khu vực nhà riêng của Minh Hằng đã được thắt chặt an ninh và hạn chế truyền thông tác nghiệp. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn được cử hành hôn lễ một cách riêng tư. Mặc dù khoe ảnh hạnh phúc, song Minh Hằng vẫn quyết giữ kín diện mạo chồng bằng những tấm hình giấu gương mặt nhằm đảm bảo sự riêng tư. Tuy nhiên, mới đây, một người bạn của Minh Hằng bất ngờ đăng đàn tiết lộ tính cách ông xã nữ ca sĩ.

Người quen của Minh Hằng con người thật của ông xã nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Theo người này, ông xã của nữ ca sĩ là người tinh tế, đối xử tốt với người xung quanh và đặc biệt cưng nữ ca sĩ như "trứng mỏng". Anh viết: "Chúc mừng người chị xinh đẹp, mãi hạnh phúc và viên mãn nha chị. Còn anh B. thì từ lần gặp đầu tiên cách đây 6 năm, lần nào gặp ảnh cũng y như vậy, luôn tinh tế, đối xử tốt với những người xung quanh và đặc biệt là luôn chiều chị mình tất cả". Đồng thời, người này tiết lộ tính cách thân thiện của chồng nữ ca sĩ khiến mọi người cảm thấy gần gũi, trân trọng. Anh chia sẻ tiếp: "Có một lần làm tiệc ở nhà chị, mặc dù nhân viên của em là lần đầu tiên anh B. gặp, vậy mà đang ăn ổ bánh mì ảnh cũng bẻ ra chia đôi mời bạn đó ăn nhiệt tình, nên mọi người thấy rất gần gũi và trân trọng. Có những chi tiết rất nhỏ nhưng luôn khiến em cảm thấy tôn trọng và học hỏi từ anh chị rất nhiều. Mãi luôn hạnh phúc nha chị yêu".

Lễ vu quy của Minh Hằng và bạn trai doanh nhân được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 13/5 vừa qua - Ảnh: FBNV Ông xã Minh Hằng hiếm hoi lộ mặt - Ảnh: Internet Chồng của Minh Hằng là một doanh nhân tên là Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 1977 và đang là phó tổng giám đốc Công ty CP Dệt Đông Quang ở Long An. Trước đó, Minh Hằng quen nhau từ năm 2017, nhưng đến 2019 cô nàng Minh Hằng mới công khai nắm tay. Anh được biết đến nhiều khi nữ ca sĩ đăng tải một tấm ảnh ám chỉ việc mình sắp cưới và người trong bức ảnh chính là anh.

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