Vbiz sắp đón thêm tin vui: 'Tiểu tam quốc dân' Karen Nguyễn tung ảnh cưới cực nhắng bên bạn trai doanh nhân

Karen Nguyễn bất ngờ hé lộ loạt hình ảnh trong buổi chụp ảnh cưới với bạn trai doanh nhân thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.
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Karen Nguyễn là một trong những diễn viên ghi dấn ấn với hàng loạt vai diễn "tuesday" trong những MV ca nhạc đình đám của showbiz. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Karen Nguyễn bất ngờ đăng tải hình ảnh hậu trường chụp ảnh cưới cùng bạn trai gây nhiều sự chú ý.
Được biết, cả 2 đã có hơn 2 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà. Cặp đôi đã tính đến chuyện cưới hỏi từ lâu, song vì dịch bệnh mà kế hoạch phải bị trì hoãn. Trong những hình ảnh được nữ diễn viên hé lộ, có thể thấy Karen Nguyễn diện bộ váy cưới trông vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp tựa nàng công chúa. Chồng doanh nhân của Karen Nguyễn điển trai khi khoác lên mình bộ vest đen đầy bảnh bao.
Cặp đôi đã có những khung ảnh cực tự nhiên, vô cùng đáng yêu và tinh nghịch. Tuy chỉ mới là ảnh hậu trường chưa được chỉnh sửa, song cũng đủ thấy nhan sắc "đỉnh của chóp" của cô dâu và niềm hạnh phúc hiện rõ lên gương mặt của Karen Nguyễn và vị hôn phu.
Chia sẻ về bạn đời với Ngooisao.net, Karen Nguyễn cho biết chồng sắp cưới là người thực tế, không quá lãng mạn. Cách đây không lâu, chồng sắp cưới đã đưa Karen Nguyễn đến cửa hàng trang sức để bạn gái lựa chọn kiểu nhẫn ưng ý.
Đúng ngày 1/4/2022 vừa qua, khi nhận được nhẫn cầu hôn, cặp đôi đã háo hức chụp ảnh khoe lên trang cá nhân để báo tin vui. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả, bạn bè đồng nghiệp đã để lại lời chúc phúc cho cặp đôi trẻ.