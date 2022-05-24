Vbiz sắp đón thêm tin vui: 'Tiểu tam quốc dân' Karen Nguyễn tung ảnh cưới cực nhắng bên bạn trai doanh nhân

Karen Nguyễn là một trong những diễn viên ghi dấn ấn với hàng loạt vai diễn "tuesday" trong những MV ca nhạc đình đám của showbiz. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Karen Nguyễn bất ngờ đăng tải hình ảnh hậu trường chụp ảnh cưới cùng bạn trai gây nhiều sự chú ý.

Cặp đôi quyết định về chung 1 nhà sau 2 năm hẹn hò - Ảnh: FBNV

Được biết, cả 2 đã có hơn 2 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà. Cặp đôi đã tính đến chuyện cưới hỏi từ lâu, song vì dịch bệnh mà kế hoạch phải bị trì hoãn. Trong những hình ảnh được nữ diễn viên hé lộ, có thể thấy Karen Nguyễn diện bộ váy cưới trông vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp tựa nàng công chúa. Chồng doanh nhân của Karen Nguyễn điển trai khi khoác lên mình bộ vest đen đầy bảnh bao.