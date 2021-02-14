Ca sĩ Hương Giang nhắn nhủ ‘tha cho chị nha em’ khi ‘tiểu tam’ Karen Nguyễn đăng ảnh công khai bạn trai, mặc cho chính chủ khẳng định mình là ‘Monday’

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Karen Nguyễn đã đăng tải một bức ảnh chụp cùng bạn trai vô cùng tình tứ. Kèm theo đó, Karen gửi lời chúc đến tất cả mọi người một ngày lễ tình nhân vui vẻ, hạnh phúc, đồng thời chúc mừng kỉ niệm một năm yêu nhau của mình với người yêu. Đặc biệt, “tiểu tam” bị ghét nhất trong MV của Hương Giang còn khẳng định: “Dạ em Monday Official” khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Valentine năm nay, khán giả không chỉ “ngập lặn” trong những chia sẻ, tỏ bày tình cảm lãng mạn của nhiều cặp đôi trong showbiz Việt mà còn được dịp chứng kiến nhiều màn công khai người yêu bất ngờ. Trong đó phải kể đến cô nàng “ tiểu tam ” hot nhất nhì mạng xã hội trong năm vừa qua – Karen Nguyễn .

Lời khẳng định chắc nịch của cô nàng 'tiểu tam' - Ảnh: FBNV

Ngay bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cô nàng. Nhưng bình luận thu hút sự chú ý của nhiều người nhất là của ca sĩ Hương Giang: “Có người yêu rồi thì tha cho chị nha em. Đừng dòm ngó gì nữa nha, miễn là em hạnh phúc nha”. Ngay sau đó, Karen Nguyễn đã có bình luận đáp trả người chị một cách hài hước: “Miễn là hai chị em mình hạnh phúc phải không chị?”. Có thể thấy, bình luận này của Hương Giang chỉ để trêu Karen Nguyễn và cả hai vẫn giữ tương tác sau thời gian dài kết hợp với nhau.

Lời 'nhắn nhủ' của Hương Giang dành cho Karen Nguyễn

Karen Nguyễn tên thật là Nguyễn Kiều Diễm, sinh năm 1993. Cô bắt đầu nổi tiếng kể từ khi đóng loạt MV của Hương Giang Idol. Với gương mặt đẹp và diễn xuất tự nhiên, Karen vào vai cô gái ‘tiểu tam’ rất đạt, đến nỗi khi đã kết thúc đóng MV, Karen vẫn bị nhiều người có cái nhìn không tốt về mình. Điều này khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn khá nhiều. Thậm chí, cô nàng từng tuyên bố sẽ tạm ngưng nhận những vai diễn người thứ ba trong một thời gian để thoát khỏi dư luận. Hiện, Karen Nguyễn vẫn chăm chỉ tham gia các gameshow và đóng một số bộ phim.