Liên hoàn 'drama tiểu tam': Người tự nhận là con gái của nhân tình Lều Phương Anh phản pháo gay gắt khi nữ ca sĩ tố ngược mẹ cô 'tìm phi công'

Sự việc này đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cô gái này thi thoảng bị đăng bài mỉa mai Lều Phương Anh. Về phía Lều Phương Anh, cô từ chối bàn luận về việc này với truyền thông và trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng giữ trạng thái vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lần hiếm hoi, giọng ca 8x ẩn ý nói về việc này trên livestream rằng, cô không cần phải "thanh minh, thanh nga", thậm chí công khai dằn mặt những ai nhiều chuyện, tấn công gia đình cô.

Đầu năm 2021, mạng xã hội xuất hiện bài tố Lều Phương Anh là tiểu tam, đến từ tài khoản có tên T.A.T - người tự nhận là con gái của người đàn ông mà cô qua lại. Trong bài tố, cô gái cho biết Lều Phương Anh có thái độ vô sỉ khiến mẹ cô phải điều trị tâm lý, gia đình lao đao, bố từ mặt con gái. Đồng thời, T.A.T cũng khảng định nữ ca sĩ đang mang thai con của bố mình.

Trong khi đó bảo chị ấy yêu chồng và bảo con gái: Nhờ ơn 2 người mà chân chồng, chân bố như thế này. Mời tới bôi thuốc thỏa sự chân thành. Có khi còn chả biết ông ý bị từ bao giờ và bị gì cơ. Hình ảnh này cả thiên hạ có, cả cơ quan biết mỗi 2 người không biết. Thương quá".

Mới đây nhất, tối 22/5, mạng xã hội lại bùng nổ thêm lần nữa khi T.A.T đăng đàn phản pháo việc Lều Phương Anh được cho là có lời lẽ sai sự thật về bệnh tình bố ruột T.A.T cũng như nói mẹ cô "tìm phi công". Cụ thể, Lều Phương Anh có dòng bình luận được cho là bóng gió về mẹ con T.A.T rằng: "Hẳn là điều trị tâm lý, hoãn tòa sau đó đi mua hàng hiệu lau khô nước mắt, đi uống sữa non và đi tìm phi công. Công nhận chị thật là stress.

Lều Phương Anh nói bóng gió về mẹ con T.A.T gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời tố của Lều Phương Anh, T.A.T lên tiếng khẳng định bố cô bị viêm da cơ địa, không thể chữa dứt điểm. Trước đó, bệnh tình của ông đã ở trạng thái ổn định, song khi ở cùng nữ ca sĩ, bệnh tình tái phát trở lại.

Đồng thời, con gái nhân tình Lều Phương Anh khẳng định mẹ ruột mình một đời chính chuyên, không "tìm phi công" như lời giọng ca 8x nhắc tới.

"Muốn nhịn quá mà nó hẳn là như này mới chịu cơ! Thưa chị, cụ nhà em bị viêm da cơ địa, và bệnh này liên quan đến gan, không chữa được mà chỉ kiểm soát được. Lúc ở nhà do ăn ở lành lặn, bệnh đã sang trạng thái ngủ ổn định. Ở với chị vài hôm không hiểu như nào bệnh tình tái phát và thêm vài bệnh nữa. Cụ thể, dòng chia sẻ của T.A.T như sau:

"Chị thương mà chị còn chụp lại để bưng lên cà khịa mẹ con em hả chị? Còn mẹ em một đời chính chuyên, chị đừng có m** d** rồi nghĩ ai cũng như chị. Sao chị đi ăn ở, ngủ nghê với người đáng tuổi bố tuổi mẹ, chị * *** phá hoại, xong chị cứ đi đổ điêu, vấy bẩn lên thành ông ngoại em và mẹ em cũng như chị, trong khi họ chưa nói đụng tới chị một lời vì chị chỉ là ranh con không cùng đẳng cấp, chị hiểu không? Xong chị cứ lu loa ăn vạ, ra vẻ người bị hại, không ai bị hại mà mất n** như chị luôn đấy! Cảm thấy mình đúng và oan uổng có lý thì việc gì phải chơi dơ vậy chị. Mà mẹ em với gia đình mẹ em khinh đã thèm nói chị nửa câu chưa, có em phận con cháu em chấp chị thôi. Chị là tận cùng của sự kh** n** và m** d** của vũ trụ này rồi đấy!

Chị đẻ được vài hôm, chị đã tốc váy đi Sài Gòn hát bỏ con ở nhà. Hôm nay chị bay về, chị cao hứng cà khịa, đòi kiện em. Rồi bị chửi thì chị lôi đứa con đỏ hỏn mà chị vừa bỏ ở nhà đi đánh đu mấy hôm ra để khoe khoang lấy le. Thực em không biết dùng ngôn từ gì miêu tả chị. Đến em còn vì bảo toàn vị trí của bản thân chưa văng vào mặt chị nửa câu đâu... Chị bệnh nặng quá rồi, thực sự chị là người đàn bà có tâm hồn mục giữa hoại tử chị ạ. Hãy đợi đấy!".

Trước những lời lẽ của Lều Phương Anh, cô gái T.A.T có màn phản pháo gay gắt - Ảnh: Internet

Hiện, việc đấu tố của giữa Lều Phương Anh và cô gái T.A.T. này vẫn thu hút nhiều sự quan tâm dư luận. Khán giả vẫn đang mong chờ thực hư câu chuyện này ra sao!