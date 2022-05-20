'Con gái của nhân tình' Lều Phương Anh lại móc mỉa sâu cay: 'Giật chồng cướp cha mà khoe hơn cả đoạt huy chương vàng'

Hậu trường 20/05/2022 09:15

Cụ thể, mới đây nhất, tối 19/5, cô gái T.A.T lại tiếp tục đăng đàn mỉa mai ca sĩ Lều Phương Anh - "kẻ thù không đội trời chung".

Đầu năm 2021, một tài khoản tên T.A.T. tự xưng là con gái của người đàn ông mà Lều Phương Anh đang qua lại có bài đăng gây nhiều sự chú ý khi tố nữ ca sĩ là tiểu tam, còn vô sỉ khiến mẹ cô phải điều trị tâm lý, gia đình lao đao. Đặc biệt, T.A.T cũng cho biết, nữ ca sĩ đang mang thai con của bố mình. Thậm chí còn dọa đánh nếu giọng ca 8x cứ cố chấp nhận vơ bố mình là chồng.

Về phía Lều Phương Anh, cô từ chối trả lời những vấn đề riêng tư với truyền thông. Bên cạnh đó, giọng ca 8X livestream khẳng định chẳng cần phải "thanh minh, thanh nga", thậm chí công khai dằn mặt những ai nhiều chuyện, tấn công gia đình cô.

'Con gái của nhân tình' Lều Phương Anh lại móc mỉa sâu cay: 'Giật chồng cướp cha mà khoe hơn cả đoạt huy chương vàng' - Ảnh 1
Lều Phương Anh từ chối trả lời những vấn đề riêng tư với truyền thông - Ảnh: Internet

Những tưởng sự việc sau thời gian dài có thể tạm lắng, song ân oán này không thể chấm dứt và cứ kéo dài dai dẵng. Cụ thể, mới đây nhất, tối 19/5, cô gái T.A.T lại tiếp tục đăng đàn mỉa mai ca sĩ Lều Phương Anh - "kẻ thù không đội trời chung".

Cô gái này giọng ca 8X là "ai đồ", chia sẻ hình ảnh gần đây của đối phương để chê bai phong cách thời trang và tiếp tục công kích v=iệc cô phá hoại gia đình người khác. T.A.T viết trên trang cá nhân:

"Cho em xin 'in tư' mua kính giống ai đồ của em với. Ai bán kính kia inbox em nhé chứ em thích quá. Kính hãng gì đeo vào trông 'phây sưn' quá, em quê kệch không biết. Ai đồ em hôm nay phấn khởi mở comment toang hoang, thần thái, khí chất nghi ngút, à quên ngút ngàn, khác hẳn trước. Các chị em giúp em comment hỏi mua kính đâu giùm em ạ. Em xin cảm ơn.

P/s: Hành trình hâm mộ ai đồ trắc trở ghê. Ai đồ của em đúng là vừa làm được một thành tựu cuộc đời, giật chồng cướp cha mà khoe hơn cả đoạt huy chương vàng vậy".

'Con gái của nhân tình' Lều Phương Anh lại móc mỉa sâu cay: 'Giật chồng cướp cha mà khoe hơn cả đoạt huy chương vàng' - Ảnh 2
'Con gái của nhân tình' Lều Phương Anh lại móc mỉa sâu cay: 'Giật chồng cướp cha mà khoe hơn cả đoạt huy chương vàng' - Ảnh 3
T.A.T tiếp tục đăng đàn mỉa mai Lều Phương AnhẢnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, T.A.T còn đính kèm một đoạn clip ngắn của Lều Phương Anh đang ngồi trên xe hơi, vừa cười vừa nói rôm rả. Mặc dù đoạn clip chỉ mang tính chất hài hước nhưng lại dùng nhiều câu từ khá nhạy cảm, khi mượn một vấn nạn xã hội để mua vui.

Theo T.A.T tiết lộ, thái độ vui vẻ livestream của Lều Phương Anh như không có chuyện gì xảy ra khiến mẹ cô khóc nghẹn. Đồng thời , cô cũng cho biết bố đã cắt đứt liên lạc với mình. Người này cũng tuyên bố tiến hành thu thập bằng chứng và mời luật sư khởi kiện Lều Phương Anh tội giật chồng, phá hoại gia đình người khác.

'Con gái của nhân tình' Lều Phương Anh lại móc mỉa sâu cay: 'Giật chồng cướp cha mà khoe hơn cả đoạt huy chương vàng' - Ảnh 4
Trước bão dư luận, Lều Phương Anh vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra - Ảnh: Cắt từ clip

Về phía Lều Phương Anh trước bão dư luận này, nữ ca sĩ không có bất cứ phát ngôn nào. Tuy nhiên, T.A.T thi thoảng lại đăng đàn chỉ trích, mỉa mai giọng ca 8x.

Lều Phương Anh đăng đàn nói lời đạo lý, con gái nhân tình lên tiếng mỉa mai:' Ở đời mình còn không biết mình là ai thì dở đấy'?

Lều Phương Anh đăng đàn nói lời đạo lý, con gái nhân tình lên tiếng mỉa mai:' Ở đời mình còn không biết mình là ai thì dở đấy'?

Cô gái lên tiếng tố ca sĩ Lều Phương Anh phá hoại hạnh phúc gia đình mình đã có động thái chỉ trích nữ ca sĩ sau khi giọng ca "Hãy quay về khi còn có thể" đăng tải dòng trạng thái mới trên trang cá nhân.

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