Vận xui ngay đầu tháng, Tự Long hồi hộp kể lại chuyện mất ví trong siêu thị

Hậu trường 01/11/2019 14:38

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tự Long bất ngờ kể về việc mình để quên và mất ví tại siêu thị nhưng cuối cùng lại may mắn tìm thấy được.

Mới đây, nghệ sĩ Tự Long đã chia sẻ với người hâm mộ về sự cố anh vừa gặp phải trên Facebook cá nhân: "Cuộc đời nở hoa là thế này cả nhà ạ. Hôm qua em đưa Táo đi siêu thị mua đồ. Lúc chất đồ lên xe ô tô do quá nhiều đồ quên luôn cái ví tiền trên xe đẩy. Về đến nhà mới nhớ ra kiểm tra camera an ninh các kiểu gọi cho anh em CA phường xuống tìm hộ cũng không thấy. Mặt ngắn như cái bơm xe đạp. Tiền chẳng có nhưng tất cả giấy tờ trong đó, nghĩ mà chán cả nhà ạ!”.

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Bài đăng của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh: FB

Theo lời kể của Tự Long, anh đã để quên ví khi mua đồ ở siêu thị. Ngay khi phát hiện ra sự việc, anh đã nhờ công an hỗ trợ tìm hộ nhưng không thấy. Được biết, trong ví có rất nhiều giấy tờ quan trọng như chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, bảo hiểm...

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Những giấy tờ quan trọng có trong ví của nghệ sĩ Tự Long - Ảnh: FB

Thế nhưng, trong lúc thất vọng vì nghĩ đã mất đồ thì nghệ sĩ Tự Long lại may mắn được trả lại ví. Theo đó, một người tên Duy đã nhặt được chiếc ví của Tự Long và cầm giúp. Nam nghệ sĩ vui vẻ kể lại: “Nhìn thấy cất hộ và chưa kịp xem là của ai thấy mình lơ ngơ hỏi bạn ấy vào xe lấy đưa cho mình... ".

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Tự Long may mắn tìm được ví bị mất - Ảnh: FB
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Bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận vui mừng thay cho nam nghệ sĩ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của NSND Tự Long, nhiều bạn bè tỏ ra vui mừng thay cho anh và khuyên nam nghệ sĩ nên cẩn thận hơn để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

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Từ khóa:   Tự Long NSND Tự Long sao Việt

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