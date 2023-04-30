Vai diễn trong 'phim giờ vàng' cứu cả sự nghiệp diễn xuất của Khả Ngân

Hậu trường 30/04/2023 10:20

Khả Ngân đang có những cải thiện đáng kể trong diễn xuất với vai Trâm Anh và được khán giả đón nhận.

Phân cảnh đánh ghen của Khả Ngân trong bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình nhận về nhiều sự chú ý trên TikTok. Với diễn xuất tự nhiên và phần thoại truyền cảm, Khả Ngân đã diễn tả trọn vẹn sự "ngầu" và "chất" của nhân vật Trâm Anh. Nhờ vậy, nhiều khán giả không ngại để lại những lời khen cho sự tiến bộ trong diễn xuất của mỹ nhân. Thậm chí có người còn khẳng định: Gia đình mình vui bất thình lình đã cứu vớt diễn xuất của Khả Ngân".

Vai diễn trong 'phim giờ vàng' cứu cả sự nghiệp diễn xuất của Khả Ngân - Ảnh 1
Phân cảnh đánh ghen khiến khán giả "hả dạ" của Khả Ngân và Lan Phương - Ảnh: Chụp màn hình

 Phim giờ vàng đang phát sóng là Gia đình mình vui bất thình lình, Khả Ngân vào vai Trâm Anh, bạn gái và sau này là vợ của Danh (Thanh Sơn).  Bộ phim xoay quanh một gia đình ba thế hệ sống chung với nhiều mâu thuẫn. Gia đình mình vui bất thình lình là hành trình gắn kết những người phụ nữ xa lạ cùng chung sống trong một mái nhà, để cuối cùng, họ yêu thương nhau bằng tình thân. 

Vai diễn trong 'phim giờ vàng' cứu cả sự nghiệp diễn xuất của Khả Ngân - Ảnh 2
Tính cách nhân vật Trâm Anh khác với các vai diễn trước đó mà Khả Ngân thể hiện - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả cho rằng Khả Ngân đã kiểm soát tốt biểu cảm và ánh mắt của mình trong phim mới. Diễn xuất của cô và Lan Phương cũng được đưa lên bàn cân so sánh. Trong khi Lan Phương dính tranh cãi "diễn lố" thì Khả Ngân được khen vì sự vừa đủ và tự nhiên. 

Vai diễn trong 'phim giờ vàng' cứu cả sự nghiệp diễn xuất của Khả Ngân - Ảnh 3
Khán giả dành nhiều lời khen cho cô nàng Trâm Anh - Ảnh: Chụp màn hình 

Trước đó, dù đã tham gia khá nhiều bộ phim đình đám, song diễn xuất của Khả Ngân vẫn bị đánh giá là không có nhiều tiến bộ. Theo đó, trong Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt Nam, khi vào vai nữ bác sĩ Hoài Phương, Khả Ngân đã khiến dân tình ngao ngán với lối diễn xuất "đơ như cây cơ", tiêu biểu có lẽ phải kể đến phân cảnh 'hất điện thoại' kinh điển.

Vai diễn trong 'phim giờ vàng' cứu cả sự nghiệp diễn xuất của Khả Ngân - Ảnh 4
Vai diễn bị chê tơi tả của nữ diễn viên khi remake lại siêu phẩm đình đám Hậu duệ mặt trời - Ảnh:Internet
 

Sau Hậu duệ mặt trời, khán giả đã hi vọng Khả Ngân sẽ trở lại với sự tiến bộ trong diễn xuất. Khả Ngân gây chú ý khi tham gia bộ phim 11 tháng 5 ngày. Trong đó, nữ diễn viên vào vai một cô tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ, đỏng đảnh thế nhưng diễn xuất cũng không được đánh giá cao.

Vai diễn trong 'phim giờ vàng' cứu cả sự nghiệp diễn xuất của Khả Ngân - Ảnh 5
Diễn xuất của Khả Ngân trong "11 Tháng 5 Ngày" cũng không gây được tiếng vang - Ảnh: Internet

 Vai diễn Trâm Anh trong Gia đình mình vui bất thình lình có thể nói là một bước đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của Khả Ngân. Cô cũng đầu tư trang phục chỉnh chu, lối make - up phù hợp với vai diễn. Có thể nói, vai diễn lần này đã cứu cả sự nghiệp của Khả Ngân giúp cô thoát mác "người đẹp diễn đơ" đeo bám cô suốt bao năm.

 

 

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