Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi!

Vừa qua (18/6), lễ cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân diễn ra tại bãi biển Hồ Tràm với sự tham gia của hơn 300 khách mời, bao gồm người thân và bạn bè đồng nghiệp. Tại đây, nhiều hình ảnh của dàn sao đình đám của Vbiz trong buổi tiệc vô tình "lộ" ra ngoài. Hàng loạt tình tiết hài hước và lầy lội khiến netizen không khỏi bật cười.

Sau khi “quẩy” hết mình cùng với cô dâu và chú rễ, các nghệ sĩ đã không ngần ngại mà chia sẻ câu chuyện “dở khóc, dở cười” của mình trên Facebook. Đặc biệt phải kể đến Mc Trấn Thành, nam nghệ sĩ viết: "Có ai cho tôi biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không ạ Đêm qua không phải là tôi nha. Tôi bình thường đẹp lắm!".