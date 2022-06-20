Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi!

Sau màn check-in đầy sang chảnh, xinh đẹp trong tiệc cưới của Minh Hằng, loạt sao đình đám Vbiz đã 'quay xe', 'quẩy' hết mình cùng cô dâu.
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Vừa qua (18/6), lễ cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân diễn ra tại bãi biển Hồ Tràm với sự tham gia của hơn 300 khách mời, bao gồm người thân và bạn bè đồng nghiệp. Tại đây, nhiều hình ảnh của dàn sao đình đám của Vbiz trong buổi tiệc vô tình "lộ" ra ngoài. Hàng loạt tình tiết hài hước và lầy lội khiến netizen không khỏi bật cười.
Sau khi “quẩy” hết mình cùng với cô dâu và chú rễ, các nghệ sĩ đã không ngần ngại mà chia sẻ câu chuyện “dở khóc, dở cười” của mình trên Facebook. Đặc biệt phải kể đến Mc Trấn Thành, nam nghệ sĩ viết: "Có ai cho tôi biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không ạ Đêm qua không phải là tôi nha. Tôi bình thường đẹp lắm!".
Khả Ngân hết hồn khi bị quẳng xuống bể bơi. Cô chia sẻ: "Dạ em giờ mới sống dậy. Mở điện thoại ra thì thấy tấm này, cho em hỏi cánh tay áo màu xanh dương là ai vậy, xin lộ diện cho em làm quen được không? Chứ đẩy em xuống cái tùm muốn sụi bại chưa kịp chào hỏi nhau luôn ấy. Mà hay thật cái ly rượu còn nguyên luôn. À thôi chết nhìn kỹ hình lại thấy có bóng dáng một anh cách chân em mấy cm, chết rồi không biết anh ấy ổn không?”
Ngoài Khả Ngân, hàng loạt sao Việt được dân mạng réo tên sau loạt ảnh hài hước trong đám cưới của Minh Hằng.