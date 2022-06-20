Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi!

Giải trí 20/06/2022 07:10

Sau màn check-in đầy sang chảnh, xinh đẹp trong tiệc cưới của Minh Hằng, loạt sao đình đám Vbiz đã 'quay xe', 'quẩy' hết mình cùng cô dâu.

Vừa qua (18/6), lễ cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân diễn ra tại bãi biển Hồ Tràm với sự tham gia của hơn 300 khách mời, bao gồm người thân và bạn bè đồng nghiệp. Tại đây, nhiều hình ảnh của dàn sao đình đám của Vbiz trong buổi tiệc vô tình "lộ" ra ngoài. Hàng loạt tình tiết hài hước và lầy lội khiến netizen không khỏi bật cười.

Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 1
Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 2

Sau khi “quẩy” hết mình cùng với cô dâu và chú rễ, các nghệ sĩ đã không ngần ngại mà chia sẻ câu chuyện “dở khóc, dở cười” của mình trên Facebook. Đặc biệt phải kể đến Mc Trấn Thành, nam nghệ sĩ viết: "Có ai cho tôi biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không ạ Đêm qua không phải là tôi nha. Tôi bình thường đẹp lắm!".

Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 3
 Hình ảnh Trấn Thành cởi bộ vest, chỉ mặc quần đùi, áo ba lỗ lên sân khấu nhảy múa cùng Minh Hằng khiến dân mạng thích thú

Khả Ngân hết hồn khi bị quẳng xuống bể bơi. Cô chia sẻ: "Dạ em giờ mới sống dậy. Mở điện thoại ra thì thấy tấm này, cho em hỏi cánh tay áo màu xanh dương là ai vậy, xin lộ diện cho em làm quen được không? Chứ đẩy em xuống cái tùm muốn sụi bại chưa kịp chào hỏi nhau luôn ấy. Mà hay thật cái ly rượu còn nguyên luôn. À thôi chết nhìn kỹ hình lại thấy có bóng dáng một anh cách chân em mấy cm, chết rồi không biết anh ấy ổn không?”  

Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 4
Khoảnh khắc Khả Ngân bị "quăng" xuống bể  trong đám cưới Minh Hằng

Ngoài Khả Ngân, hàng loạt sao Việt được dân mạng réo tên sau loạt ảnh hài hước trong đám cưới của Minh Hằng.

Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 5
Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 6
Diệu Nhi "ướt nhẹp" sau cuộc vui tới bến cùng nhóm bạn
Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 7
Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 8
Dù bị đẩy xuống nước nhưng Khả Như vẫn không quên giữ đôi dép trên tay
Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 9
"Mẹ bỉm sữa" Đông Nhi cười tít mắt vì phải đi lượm dép sau khi bị xô xuống nước
Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 10
Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 11
Jun Phạm khiến netizen phấn khích với loạt ảnh sau đám cưới Minh Hằng
Loạt sao Việt “lầy lội” trong đám cưới Minh Hằng: Diệu Nhi ướt tóc giả; Đông Nhi, Khả Ngân bị quăng xuống bể bơi! - Ảnh 12

Đám cưới của nữ diễn viên Minh Hằng diễn ra trong không khí vui nhộn

Những hình ảnh đẹp nhất ở hôn lễ có 102 của Minh Hằng và chồng doanh nhân

Những hình ảnh đẹp nhất ở hôn lễ có 102 của Minh Hằng và chồng doanh nhân

Ở phần lễ chính, cô dâu Minh Hằng và chú rể Quốc Bảo đã có bài chia sẻ xúc động về hành trình 6 năm yêu nhau nhiều sóng gió nhưng cũng thật ngọt ngào.

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