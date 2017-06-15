Tường Vi lộ mũi biến dạng méo mó khi livestream với fan

Mới đây Tường Vi dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ khi xuất hiện với gương mặt khác lạ và phần mũi méo mó không cân xứng.

Cách đây không lâu, khi xuất hiện trong một sự kiện giải trí tại TPHCM, Tường Vi đã thu hút sự chú ý của cánh truyền thông khi khéo léo khoe vòng 1 gợi cảm trong chiếc váy xẻ sâu. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng nhận ra gương mặt cô có phần khác lạ, cánh mũi bên cao bên thấp và không đều nhau.

Và mới đây, khi livestream giao lưu với fan trên trang cá nhân, nữ diễn viên khiến fan hốt hoảng khi phần mũi ngày càng lộ rõ sự méo mó, mất cân xứng. Nhiều người đồn đoá cô phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nên bây giờ chiếc mũi mới biến dạng kỳ dị như vậy.

Tường Vi là diễn viên trẻ nổi tiếng, được khán giả yêu thích bởi khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Thời gian gần đây cô ít xuất hiện trước công chúng và không có dự án phim ảnh nổi bật, cộng thêm gương mặt ngày càng khác lạ làm dấy lên tin đồn dao kéo.

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