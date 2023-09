Lộ clip Mỹ Tâm xử lý té ngã vô cùng đáng yêu

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Trước đây, trong một đêm nhạc tại Đà Nẵng, Mỹ Tâm cũng gặp sự cố trong màn biểu diễn Tóc nâu môi trầm khi suýt vấp ngã nhưng cuối cùng lại chữa cháy bằng động tác nhảy tinh nghịch. Kết thúc màn biểu diễn, cô chia sẻ: "Không biết sao, cái váy đâu có dài lắm đâu mà cũng vấp. Mà công nhận em cũng hên lắm, mấy lần rồi mà chỉ toàn 'xém xém' thôi. Mà cũng may cho em là không té thật chứ không biết phải giải thích thế nào luôn". Ngay sau đó, khán giả bên dưới vỗ tay và bật cười thích thú trước phát biểu đáng yêu của cô.