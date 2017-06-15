Lộ clip Mỹ Tâm xử lý té ngã vô cùng đáng yêu

Hậu trường 15/06/2017 11:29

Đoạn clip được các fan truyền tay nhau cho thấy Mỹ Tâm có cách xử lý tình huống té ngã trên sân khấu vô cùng đáng yêu.

Mỹ Tâm là ca sĩ sở hữu lượng fan hâm mộ khủng nhất showbiz và trải đều ở mọi lứa tuổi. Cô chinh phục khán giả bởi giọng hát ngọt ngào, hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, lối sống sạch scandal và những hoạt động thiện nguyện khiến ai cũng phải cảm kích.

Đối với fan hâm mộ, Mỹ Tâm còn là người vô cùng đáng yêu. Ở lứa tuổi 36, cô vẫn trẻ trung, nhí nhảnh và xinh đẹp mặn mà. Mới đây, các fan truyền tay nhau một đoạn clip của Mỹ Tâm cho thấy nữ ca sĩ mấy lần suýt té ngã khi biểu diễn. Tuy nhiên, cô có những pha xử lý tình huống khiến fan "cười lăn cười bò". Dù là ca sĩ nổi tiếng bậc nhất showbiz với khối tài sản khổng lồ, "họa mi tóc nâu" vẫn gần gũi và thân thiện với fan, không hề có khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả hâm mộ.

Trước đây, trong một đêm nhạc tại Đà Nẵng, Mỹ Tâm cũng gặp sự cố trong màn biểu diễn Tóc nâu môi trầm khi suýt vấp ngã nhưng cuối cùng lại chữa cháy bằng động tác nhảy tinh nghịch. Kết thúc màn biểu diễn, cô chia sẻ: "Không biết sao, cái váy đâu có dài lắm đâu mà cũng vấp. Mà công nhận em cũng hên lắm, mấy lần rồi mà chỉ toàn 'xém xém' thôi. Mà cũng may cho em là không té thật chứ không biết phải giải thích thế nào luôn". Ngay sau đó, khán giả bên dưới vỗ tay và bật cười thích thú trước phát biểu đáng yêu của cô.

Một số hình ảnh đáng yêu, nhí nhảnh khác của Mỹ Tâm:

Lộ clip Mỹ Tâm xử lý té ngã vô cùng đáng yêu - Ảnh 1
Chẳng ai nghĩ Mỹ Tâm đã bước sang tuổi 36 - Ảnh: Internet

Lộ clip Mỹ Tâm xử lý té ngã vô cùng đáng yêu - Ảnh 2
Bởi cô vẫn trẻ trung, nhí nhảnh và đáng yêu vô cùng - Ảnh: Internet

Lộ clip Mỹ Tâm xử lý té ngã vô cùng đáng yêu - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Lộ clip Mỹ Tâm xử lý té ngã vô cùng đáng yêu - Ảnh 4
Trong mắt các fan, Mỹ Tâm vẫn là "họa mi tóc nâu" bé nhỏ, đáng yêu - Ảnh: Internet

Lộ clip Mỹ Tâm xử lý té ngã vô cùng đáng yêu - Ảnh 5
Ảnh: Internet

Lộ clip Mỹ Tâm xử lý té ngã vô cùng đáng yêu - Ảnh 6
Ảnh: Internet

Lộ clip Mỹ Tâm xử lý té ngã vô cùng đáng yêu - Ảnh 7
Ảnh: Internet

Lộ clip Mỹ Tâm xử lý té ngã vô cùng đáng yêu - Ảnh 8
Ảnh: Internet

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