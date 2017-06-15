Lộ clip Mỹ Tâm xử lý té ngã vô cùng đáng yêu

Mỹ Tâm là ca sĩ sở hữu lượng fan hâm mộ khủng nhất showbiz và trải đều ở mọi lứa tuổi. Cô chinh phục khán giả bởi giọng hát ngọt ngào, hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, lối sống sạch scandal và những hoạt động thiện nguyện khiến ai cũng phải cảm kích.

Đối với fan hâm mộ, Mỹ Tâm còn là người vô cùng đáng yêu. Ở lứa tuổi 36, cô vẫn trẻ trung, nhí nhảnh và xinh đẹp mặn mà. Mới đây, các fan truyền tay nhau một đoạn clip của Mỹ Tâm cho thấy nữ ca sĩ mấy lần suýt té ngã khi biểu diễn. Tuy nhiên, cô có những pha xử lý tình huống khiến fan "cười lăn cười bò". Dù là ca sĩ nổi tiếng bậc nhất showbiz với khối tài sản khổng lồ, "họa mi tóc nâu" vẫn gần gũi và thân thiện với fan, không hề có khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả hâm mộ.