Từng tuyên bố từ mặt em trai, anh ruột Trường Giang bất ngờ lên tiếng khi nam danh hài 'xin lỗi cả thế giới'

Hậu trường 22/01/2018 16:21

Sau khi Trường Giang đăng tải lời xin lỗi đến tất cả mọi người trên trang Fanpage chính thức, anh trai kiêm quản lý của nam danh hài cũng đã có động thái mới về mối quan hệ hiện tại với "Mười Khó".

Tối 18/1, Trường Giang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi quyết định tỏ tình Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp tại lễ trao giải Mai Vàng.

Theo đó, khi MC đọc tên Trường Giang lên sân khấu nhận giải Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, nam danh hài không rõ ở đâu chạy về, lao vội lên sân khấu với bộ dạng xộc xệch. Sau khi nhận giải từ ban tổ chức, "Mười Khó" bất ngờ rút hộp nhẫn màu đỏ từ trong bó hoa ra và gửi những lời tâm sự mùi mẫn đến Nhã Phương.

Từng tuyên bố từ mặt em trai, anh ruột Trường Giang bất ngờ lên tiếng khi nam danh hài 'xin lỗi cả thế giới' - Ảnh 1
Màn cầu hôn của Trường Giang trên sóng trực tiếp là chủ đề gây tranh suốt 3 ngày qua - Ảnh: Internet

Thậm chí, khi Quý Bình ngắt lời nhiều lần, nam danh hài vẫn cố gắng nói cho hết ý đã chuẩn bị từ trước: “Từ hôm nay, mọi thứ của anh từ nhà cửa, xe cộ, tiền bạc... ngay cả hơi thở của anh cũng đều là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng”, Trường Giang nói với giọng gấp gáp.

Với màn tỏ tình "dậy sóng" trên, nam danh hài sau đó bị anh trai tuyên bố từ mặt. Cụ thể, sáng 19/1, anh trai kiêm quản lý của Trường Giang khiến nhiều người hoang mang khi viết status hờn dỗi trên trang cá nhân. Ngoài việc thông báo sẽ không trả lời bất cứ ai thì anh trai Trường Giang cũng khẳng định từ nay không còn dính líu gì đến "Mười Khó" nữa.

Từng tuyên bố từ mặt em trai, anh ruột Trường Giang bất ngờ lên tiếng khi nam danh hài 'xin lỗi cả thế giới' - Ảnh 2
Anh trai tuyên bố từ mặt Trường Giang sau khi nam danh hài gây chuyện tại lễ trao giải Mai Vàng - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây Trường Giang đã lên tiếng xin lỗi khán giả, nhận toàn bộ sai sót về mình. Trước động thái đáng khen của em trai, anh ruột Trường Giang cũng đã đăng tải status mới để động viên nam danh hài.

Từng tuyên bố từ mặt em trai, anh ruột Trường Giang bất ngờ lên tiếng khi nam danh hài 'xin lỗi cả thế giới' - Ảnh 3
Trường Giang gửi lời xin lỗi đến khán giả và đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Với dòng chia sẻ đầy tình cảm này, nhiều người tin rằng anh trai Trường Giang đã thật sự tha thứ cho bạn trai Nhã Phương.

"Suy nghĩ lại, trong mấy năm qua, năm nào đầu năm nó cũng tặng cho anh nó 1 món quà thiệt lớn", anh trai Trường Giang viết.

Từng tuyên bố từ mặt em trai, anh ruột Trường Giang bất ngờ lên tiếng khi nam danh hài 'xin lỗi cả thế giới' - Ảnh 4
Anh trai đã tạm tha thứ cho Trường Giang sau màn cầu hôn "dậy sóng" showbiz - Ảnh: Internet
Cuối cùng, Nhã Phương đã có phản ứng đầu tiên sau màn cầu hôn 'chấn động' của Trường Giang trên sóng truyền hình

Cuối cùng, Nhã Phương đã có phản ứng đầu tiên sau màn cầu hôn 'chấn động' của Trường Giang trên sóng truyền hình

Sau khi nhận lời cầu hôn của Trường Giang trên sóng truyền hình trực tiếp, Nhã Phương khiến nhiều người lo lắng khi “án binh bất động” nhiều giờ liền. Tuy nhiên, mới đây người đẹp đã hoạt động trở lại trên trang cá nhân để trấn an fan.

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