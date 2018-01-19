Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này

Hậu trường 19/01/2018 17:31

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như mong muốn của Trường Giang, sau đám cưới Nhã Phương sẽ là bà chủ của căn biệt thự 15 tỷ và hàng loạt tài sản giá trị khác.

Tối 18/1, Trường Giang gây “náo loạn” tại lễ trao giải Mai Vàng với màn cầu hôn bất ngờ với Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Theo đó, khi được mời lên nhận giải thưởng Nghệ sĩ hài của năm, "Mười Khó" lao vội lên sân khấu với chiếc nhẫn đã cầm sẵn trên tay. Sau khi nhận hoa và quà từ ban tổ chức, nam danh hài đột nhiên ngắt lời MC để nói lời cầu hôn nữ diễn viên Tuổi Thanh Xuân đang ngồi phía dưới.

“Hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, toàn bộ tài sản, thậm chí hơi thở của anh... tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng. Hãy về nhà của anh để sắp xếp cuộc đời của anh. Nếu hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh ở đâu nữa, mọi thứ coi như kết thúc" - Trường Giang run run nói.

Dù liên tục bị chỉ trích sau đêm trao giải nhưng Trường Giang vẫn được nhiều người ngưỡng mộ với những câu nói đậm chất ngôn tình dành cho vợ tương lai. Nếu thật sự có đám cưới giữa hai người, Nhã Phương sẽ trở thành bà chủ của khối tài sản khổng lồ mà nhiều người mơ ước.

Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 1
Sau nhiều năm lộn trong showbiz, Trường Giang đã sắm được một căn biệt thự trị giá 15 tỷ đồng ở Phú Quốc - Ảnh: Internet

 Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 2

Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 3

Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 4
Ngoài căn biệt thự này, anh còn sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp ở TP.HCM nhưng ít khi chia sẻ với truyền thông - Ảnh: Internet

Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 5

Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 6
Hồi mới xây xong, Trường Giang đã khoe nhà mới trong một chương trình truyền hình - Ảnh: Internet
Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 7
Nội thất trong nhà đều được bài trí rất tinh tế - Ảnh: Internet

Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 8

Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 9
Trường Giang từng tuyên bố sẽ để Nhã Phương làm chủ cuộc đời mình - Ảnh: Internet
Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 10
Nam danh hài sở hữu chiếc xe hơi trị giá 1,6 tỷ đồng - Ảnh: Internet
Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 11
Ngoài ra, anh còn là chủ một nhà hàng bán món ăn Quảng Nam - Ảnh: Internet
Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 12
Trường Giang từng mạnh tay mua tặng bạn gái xe hơi 1,6 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này - Ảnh 13

NTK Đức Hùng: 'Trường Giang còn trẻ người non dạ quá'

NTK Đức Hùng: 'Trường Giang còn trẻ người non dạ quá'

'Lần sau ban tổ chức nào dám mời em lên sóng trực tiếp nữa không? Rất nhiều điểm trừ cho em rồi. Em còn trẻ người non dạ quá' - NTK Đức Hùng chia sẻ trên trang cá nhân.

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