Nếu cưới nhau, Trường Giang sẽ 'dâng trọn' cho Nhã Phương khối tài sản mấy chục tỷ đồng này

Tối 18/1, Trường Giang gây “náo loạn” tại lễ trao giải Mai Vàng với màn cầu hôn bất ngờ với Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Theo đó, khi được mời lên nhận giải thưởng Nghệ sĩ hài của năm, "Mười Khó" lao vội lên sân khấu với chiếc nhẫn đã cầm sẵn trên tay. Sau khi nhận hoa và quà từ ban tổ chức, nam danh hài đột nhiên ngắt lời MC để nói lời cầu hôn nữ diễn viên Tuổi Thanh Xuân đang ngồi phía dưới.

“Hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, toàn bộ tài sản, thậm chí hơi thở của anh... tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng. Hãy về nhà của anh để sắp xếp cuộc đời của anh. Nếu hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh ở đâu nữa, mọi thứ coi như kết thúc" - Trường Giang run run nói.