Loạt phản ứng gượng gạo, khó hiểu của Nhã Phương khi được Trường Giang cầu hôn

Hậu trường 19/01/2018 14:51

Nhiều người tưởng rằng Nhã Phương sẽ vỡ òa hạnh phúc khi được Trường Giang cầu hôn công khai trên sóng truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại tỏ ra khá ngại ngùng, không hề vui vẻ.

Tại lễ trao giải Mai Vàng diễn ra tối qua (18/1), Trường Giang khiến nhiều người ngỡ ngàng vì bất ngờ cầu hôn Nhã Phương.

Ngay sau khi nhận giải Nghệ sĩ hài của năm, Trường Giang đã lấy ra chiếc nhẫn lớn và phát biểu đầy cảm động: “Từ hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ thậm chí là hơi thở của anh tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng và hãy về nhà của anh để sắp xếp lại cuộc đời cho anh, nếu như hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh ở đâu nữa, vì không có em là mọi thứ kết thúc”.

Chưa dừng lại, Trường Giang còn khiến khán giả và các nghệ sĩ có mặt tại đây choáng váng khi đi thẳng về phía bạn gái và trao nhẫn cho cô. Trong giây phút lãng mạn này, nhiều khán giả tưởng rằng Nhã Phương sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại phản ứng khá lạ. Cô nhìn bạn trai với vẻ mặt giống như bị ép buộc.

Phản ứng lạ của Nhã Phương đã bị ống kính truyền thông ghi lại và tạo ra tranh cãi lớn trên mạng.

Loạt phản ứng gượng gạo, khó hiểu của Nhã Phương khi được Trường Giang cầu hôn - Ảnh 1

Gương mặt hoang mang của Nhã Phương khi Trường Giang đưa nhẫn đến trước mặt - Ảnh: Internet

Loạt phản ứng gượng gạo, khó hiểu của Nhã Phương khi được Trường Giang cầu hôn - Ảnh 2

Nữ diễn viên có vẻ khá ngại ngùng khi được bạn trai hôn tay ngay trên sóng truyền hình trực tiếp - Ảnh: Internet

Loạt phản ứng gượng gạo, khó hiểu của Nhã Phương khi được Trường Giang cầu hôn - Ảnh 3

Ánh nhìn khác lạ của người đẹp sinh năm 1990 sau màn cầu hôn khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet

Loạt phản ứng gượng gạo, khó hiểu của Nhã Phương khi được Trường Giang cầu hôn - Ảnh 4

Nhiều người cho rằng, Nhã Phương không hề vui hay hạnh phúc khi được tỏ tình bất ngờ như vậy - Ảnh: Internet

Loạt phản ứng gượng gạo, khó hiểu của Nhã Phương khi được Trường Giang cầu hôn - Ảnh 5

Đến khi ra về, bạn gái Trường Giang vẫn có vẻ rất ngượng ngùng - Ảnh: Internet

Đạo diễn Mai Vàng: 'Trường Giang đi muộn, hành xử không thể chấp nhận'

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