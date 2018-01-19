Loạt phản ứng gượng gạo, khó hiểu của Nhã Phương khi được Trường Giang cầu hôn

Tại lễ trao giải Mai Vàng diễn ra tối qua (18/1), Trường Giang khiến nhiều người ngỡ ngàng vì bất ngờ cầu hôn Nhã Phương.

Ngay sau khi nhận giải Nghệ sĩ hài của năm, Trường Giang đã lấy ra chiếc nhẫn lớn và phát biểu đầy cảm động: “Từ hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ thậm chí là hơi thở của anh tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng và hãy về nhà của anh để sắp xếp lại cuộc đời cho anh, nếu như hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh ở đâu nữa, vì không có em là mọi thứ kết thúc”.