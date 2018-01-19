Loạt phản ứng gượng gạo, khó hiểu của Nhã Phương khi được Trường Giang cầu hôn

Nhiều người tưởng rằng Nhã Phương sẽ vỡ òa hạnh phúc khi được Trường Giang cầu hôn công khai trên sóng truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại tỏ ra khá ngại ngùng, không hề vui vẻ.
- Đạo diễn nói về màn cầu hôn của Trường Giang: "Tôi làm trực tiếp chứ đâu có làm phim mà bạn tự đưa kịch bản vô tạo scandal luôn vậy?"
- Sau màn cầu hôn Nhã Phương, Trường Giang lắc đầu khi được hỏi cảm xúc
Tại lễ trao giải Mai Vàng diễn ra tối qua (18/1), Trường Giang khiến nhiều người ngỡ ngàng vì bất ngờ cầu hôn Nhã Phương.
Ngay sau khi nhận giải Nghệ sĩ hài của năm, Trường Giang đã lấy ra chiếc nhẫn lớn và phát biểu đầy cảm động: “Từ hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ thậm chí là hơi thở của anh tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng và hãy về nhà của anh để sắp xếp lại cuộc đời cho anh, nếu như hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh ở đâu nữa, vì không có em là mọi thứ kết thúc”.
Chưa dừng lại, Trường Giang còn khiến khán giả và các nghệ sĩ có mặt tại đây choáng váng khi đi thẳng về phía bạn gái và trao nhẫn cho cô. Trong giây phút lãng mạn này, nhiều khán giả tưởng rằng Nhã Phương sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại phản ứng khá lạ. Cô nhìn bạn trai với vẻ mặt giống như bị ép buộc.
Phản ứng lạ của Nhã Phương đã bị ống kính truyền thông ghi lại và tạo ra tranh cãi lớn trên mạng.