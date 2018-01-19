Nghi vấn Trường Giang - Nhã Phương cãi nhau ‘banh thang máy’ chung cư sau màn cầu hôn trên sóng trực tiếp

Nhiều khán giả sống gần nhà Trường Giang khẳng định, cặp đôi nổi nhất trong lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 23 - Trường Giang và Nhã Phương đã cãi nhau kịch liệt sau màn cầu hôn lãng mạn trên sóng truyền hình.

Tối 18/1, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 23 đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Trường Giang, Nhã Phương, Ngô Kiến Huy, MC Cát Tường, Noo Phước Thịnh… Tuy nhiên, đêm trao giải xảy ra một sự kiện ngoài dự kiến khiến toàn bộ khán giả lẫn khách mời đều hết sức bất ngờ. Đó là khoảnh khắc Trường Giang lên sân khấu nhận giải thưởng Nghệ sĩ hài của năm và bất ngờ gửi lời cầu hôn đến Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Theo đó, sau khi nhận hoa và quà từ ban tổ chức, "Mười Khó" bất ngờ dùng chính phần phát biểu của mình để bày tỏ mong muốn được cưới nữ chính Tuổi thanh Xuân làm vợ.

Tối 18/1, Trường Giang bất ngờ cầu hôn Nhã Phương trên sóng trên sóng truyền hình trực tiếp - Ảnh: Afamily "Từ hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, toàn bộ tài sản, thậm chí hơi thở của anh..., Tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng" - Trường Giang nói. Lo lắng sẽ bị lỡ thời gian phát sóng của chương trình, MC Quý Bình vội vàng ngắt lời Trường Giang nhưng nam danh hài vẫn cố gắng nói thêm: "Hãy về nhà của anh để sắp xếp cuộc đời của anh. Nếu hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh ở đâu nữa, mọi thứ coi như kết thúc".

Tiếp đó, Trường Giang “phi vèo vèo” xuống sân khấu, tìm đến chỗ ngồi của Nhã Phương và luồn nhẫn vào tay nữ diễn viên trong sự reo hò của hàng trăm khán giả. Quá bất ngờ trước màn cầu hôn của bạn trai, nữ diễn viên sinh năm 1990 liên tục biểu lộ những cảm xúc gượng gạo, khó hiểu. Nhiều ý kiến còn cho rằng Nhã Phương rất khó chịu, chẳng muốn đồng ý nhưng vì không muốn làm bạn trai mất mặt nên đành cố chấp nhận. Được bạn trai cầu hôn nhưng Nhã Phương không thể hiện cảm xúc vui vẻ hay xúc động, chỉ cường gượng cho qua - Ảnh: Internet Cảm xúc của Nhã Phương gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Dù vậy, sau đó cả hai vẫn vui vẻ nắm tay nhay ra về đầy hạnh phúc. Theo thông tin từ những khán giả có mặt, Trường Giang đã đưa Nhã Phương về nhà riêng ngay trong đêm. Tuy nhiên, sau đó một số fan sống gần căn hộ chung cư của Trường Giang tiết lộ đã bắt gặp hai diễn viên lớn tiếng cãi nhau ngay khi vừa về đến nhà. Một tài khoản Facebook có tương tác khá mạnh khẳng định, cặp đôi nổi tiếng đã có trận chiến nảy lửa tại thang máy chung cư ở Nhà Bè, quận 7. Một khán giả khẳng định có nghe Nhã Phương và Trường Giang cãi nhau rất lớn sau khi về đến nhà - Ảnh: Internet

Sốc: Anh trai Trường Giang tuyên bố từ mặt nam danh hài sau màn cướp sóng truyền hình cầu hôn Nhã Phương Sau khi Trường Giang gây sốc với màn cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp, anh trai kiêm quản lý của nam danh hài tuyên bố từ nay không còn dính líu gì đến "Mười Khó" nữa.

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