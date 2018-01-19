Sốc: Anh trai Trường Giang tuyên bố từ mặt nam danh hài sau màn cướp sóng truyền hình cầu hôn Nhã Phương

Hậu trường 19/01/2018 10:37

Sau khi Trường Giang gây sốc với màn cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp, anh trai kiêm quản lý của nam danh hài tuyên bố từ nay không còn dính líu gì đến "Mười Khó" nữa.

Đêm 18/1, Trường Giang khiến khán giả cả nước vô cùng bất ngờ trước màn cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp tại lễ trao giải Mai Vàng. Ngay sau khi được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ hài của năm, "Mười Khó" bất ngờ cướp lời Quý Bình và bày tỏ mong muốn được cưới Nhã Phương làm vợ.

“Từ hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ thậm chí là hơi thở của anh tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng. Nếu hôm nay em không đồng ý, thì sẽ không ai thấy anh ở đâu nữa” - Trường Giang nói. Tiếp đó, nam danh hài nhảy phóc xuống sân khấu và quỳ gối đeo nhẫn cho Nhã Phương trong sự reo hò của hàng trăm khán giả có mặt.

Sốc: Anh trai Trường Giang tuyên bố từ mặt nam danh hài sau màn cướp sóng truyền hình cầu hôn Nhã Phương - Ảnh 1

Tại lễ trao giải Mai Vàng tối 18/1, Trường Giang bất ngờ cầu hôn Nhã Phương trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả cả nước - Ảnh: Internet

Trong khi người hâm mộ khắp nơi đều đang vui mừng cho cặp đôi thì mới đây, anh ruột Trường Giang, đồng thời là quản lý hiện tại của nam danh hài đã để lại một status rất sốc trên mạng xã hội. Cụ thể, anh tuyên bố từ mặt Trường Giang sau màn cầu hôn bạn gái quá ồn ào tối qua.

“Tôi không liên quan đến cuộc đời ai, nên vui lòng không gọi và inbox. Từ hôm nay, tôi không còn là quản lý hay anh 2 của ai cả. Nên làm ơn hay để tôi sống cuộc sống của mình”anh trai Trường Giang viết.

Sốc: Anh trai Trường Giang tuyên bố từ mặt nam danh hài sau màn cướp sóng truyền hình cầu hôn Nhã Phương - Ảnh 2

Anh trai Trường Giang tuyên bố sốc trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV 

Bài chia sẻ này lập tức gây sự chú ý cực lớn trên cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, Trường Giang đã quá bốc đồng khi không thông báo với bất kỳ ai về màn cầu hôn của mình.

Bên cạnh đó, cũng có khá đông khán giả ủng hộ hành động liều lĩnh của "Mười Khó". Mặc cho dư luận đang tranh cãi nảy lửa, 2 người trong cuộc là Nhã Phương và Trường Giang vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Trường Giang và Nhã Phương về chung nhà sau màn cầu hôn bất ngờ

Trường Giang và Nhã Phương về chung nhà sau màn cầu hôn bất ngờ

Trường Giang đưa Nhã Phương về nhà riêng của anh ở một chung cư khu Nhà Bè, TP.HCM sau khi bất ngờ cầu hôn bạn gái tại lễ trao giải Mai Vàng tối 18/1.

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