Quý Bình bức xúc vì bị Trường Giang cướp sóng truyền hình để cầu hôn Nhã Phương: Thật đáng xấu hổ!

Hậu trường 19/01/2018 11:33

Bị các fan của Trường Giang công kích vì không hỗ trợ nam danh hài trong màn cầu hôn bạn gái, Quý Bình bức xúc cho rằng mình chỉ làm đúng trách nhiệm của một MC cầm trịch chương trình phát sóng trực tiếp.

Tối 18/1, lễ trao giải Mai Vàng đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có cống hiến trong năm 2017. Khi lên sân khấu nhận giải thưởng Nghệ sĩ hài của năm, "Mười Khó" Trường Giang bất ngờ khiến cả khán phòng như vỡ òa với màn cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng trực tiếp.

Cụ thể, sau khi nhận hoa và phát biểu xong, Trường Giang vội vã cướp lời Quý Bình để nói những lời ngọt ngào gửi đến vợ tương lai. Với giọng run run, anh nói: "Từ hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ thậm chí là hơi thở của anh tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng. Nếu hôm nay em không đồng ý, thì sẽ không ai thấy anh ở đâu nữa".

Quý Bình bức xúc vì bị Trường Giang cướp sóng truyền hình để cầu hôn Nhã Phương: Thật đáng xấu hổ! - Ảnh 1
Màn cầu hôn bất ngờ của Trường Giang trên sóng truyền hình gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng - Ảnh: Zing

Trước hành động bất ngờ của đồng nghiệp, MC Quý Bình vì sợ sẽ bị lố sóng nên vội vã giục Trường Giang trở về ghế ngồi để cầu hôn. Sau đó, nam MC tiếp tục dẫn dắt chương trình diễn ra theo đúng kịch bản đã lên sẵn, mặc cho bên dưới khán giả nhốn nháo, đổ dồn mọi ánh mắt về phía chỗ ngồi của Nhã Phương để theo dõi sự việc.

Sau đêm trao giải, nhiều fan của Trường Giang - Nhã Phương đã tìm vào trang cá nhân của Quý Bình để xỉa xói, mắng nam diễn viên “vô duyên” khi cản trở khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Quá tức giận, Quý Bình đã đăng tải status dài trên trang cá nhân để đáp trả.

Quý Bình bức xúc vì bị Trường Giang cướp sóng truyền hình để cầu hôn Nhã Phương: Thật đáng xấu hổ! - Ảnh 2
MC Quý Bình cho rằng mình chỉ làm đúng trách nhiệm của một người cầm trịch chương trình trực tiếp - Ảnh: Internet

"Trường Giang và Nhã Phương là người trong cuộc nhưng hai bạn ấy không lên tiếng với tôi thì các bạn là ai? Các bạn hiểu như thế nào về vai trò và trách nhiệm của tôi khi phải cầm trịch một chương trình trực tiếp truyền hình mà các bạn chỉ trích?

Các bạn chỉ vì cảm xúc của riêng mình mà quên đi cảm xúc của khán giả cả nước đang theo dõi chương trình. Đó là sự ích kỷ!

Hơn nữa, mục đích và ý nghĩa của Lễ trao giải Mai Vàng là gì? Có lẽ các bạn đủ lớn và đủ hiểu biết để cảm nhận chứ hay các bạn cần đến BTC giải thích giúp.

Các bạn càng chỉ trích tôi, tôi lại càng thấy tội nghiệp cho chính thần tượng của các bạn vì các bạn đang gián tiếp chỉ trích một hành động "đẹp nhưng không đúng chỗ" của thần tượng mình.

Điều đáng nói nữa, đây là một buổi lễ trao giải rất trang trọng với mục đích vinh danh nghệ sỹ với sự tham dự của lãnh đạo các cấp và nhiều nghệ sỹ tên tuổi khác. Vậy mà có một "nghệ sỹ " vô tư phi vèo vèo từ trên sân khấu xuống trước mặt các cấp lãnh đạo thành phố, Ban tổ chức, cô chú anh chị đồng nghiệp và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.

Không biết mọi người trong khán phòng thấy thế nào chứ riêng Quý Bình - cũng là một nghệ sĩ ,một người đồng nghiệp - đứng ở vị trí của mình nhìn xuống, Bình cảm thấy rất buồn và xấu hổ trước hành động ấy.

Nghệ sỹ là vậy sao ? Đau lòng lắm!" – Quý Bình viết.

Sốc: Anh trai Trường Giang tuyên bố từ mặt nam danh hài sau màn cướp sóng truyền hình cầu hôn Nhã Phương

Sốc: Anh trai Trường Giang tuyên bố từ mặt nam danh hài sau màn cướp sóng truyền hình cầu hôn Nhã Phương

Sau khi Trường Giang gây sốc với màn cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp, anh trai kiêm quản lý của nam danh hài tuyên bố từ nay không còn dính líu gì đến "Mười Khó" nữa.

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