Cuối cùng, Nhã Phương đã có phản ứng đầu tiên sau màn cầu hôn 'chấn động' của Trường Giang trên sóng truyền hình

Hậu trường 20/01/2018 10:44

Sau khi nhận lời cầu hôn của Trường Giang trên sóng truyền hình trực tiếp, Nhã Phương khiến nhiều người lo lắng khi “án binh bất động” nhiều giờ liền. Tuy nhiên, mới đây người đẹp đã hoạt động trở lại trên trang cá nhân để trấn an fan.

Tối 18/1, Nhã Phương trở thành cô gái hạnh phúc nhất lễ trao giải Mai Vàng khi bất ngờ được bạn trai cầu hôn trên sóng truyền hình trực tiếp. Theo đó, khi lên sân khấu nhận giải thưởng Nghệ sĩ hài của năm, Trường Giang bất ngờ cướp lời MC để bày tỏ mong muốn được cưới Nhã Phương làm vợ.

“Từ hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, toàn bộ tài sản, thậm chí hơi thở của anh... tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng. Hãy về nhà của anh để sắp xếp cuộc đời của anh. Nếu hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh ở đâu nữa, mọi thứ coi như kết thúc",  nam danh hài nói.

Cuối cùng, Nhã Phương đã có phản ứng đầu tiên sau màn cầu hôn 'chấn động' của Trường Giang trên sóng truyền hình - Ảnh 1
Cảm xúc của Nhã Phương lúc được cầu hôn là chủ đề gây tranh cãi trên cộng đồng mạng suốt nhiều giờ qua - Ảnh: Zing

Sau đó, Trường Giang lao xuống sân khấu và tìm đến chỗ Nhã Phương, luồn nhẫn vào tay cô nàng trong sự reo hò của hàng ngàn khán giả. Tuy nhiên, phản ứng của nữ diễn viên lúc đó bị cho là gượng gạo, không muốn hợp tác. Thậm chí, sau đó nhiều người đồn đoán rằng Nhã Phương không thích bị cầu hôn nhưng bị rơi vào tình thế khó xử, buộc phải chấp nhận.

Một số cư dân mạng còn khẳng định có nghe thấy cặp đôi cãi nhau rất lớn ở thang máy chung cư ngay trong đêm. Thông tin này khiến fan của nữ chính Tuổi thanh xuân rất hoang mang khi không thấy thần tượng online nhiều giờ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây cô nàng đã hoạt động trở lại bằng cách khoe một bức hình xinh xắn để quảng cáo máy giặt.

Cuối cùng, Nhã Phương đã có phản ứng đầu tiên sau màn cầu hôn 'chấn động' của Trường Giang trên sóng truyền hình - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương giúp người hâm mộ tạm yên tâm phần nào - Ảnh: Internet

Tuy không nói gì về việc được cầu hôn bất ngờ nhưng vẻ mặt vui tươi của Nhã Phương đã giúp người hâm mộ tạm yên tâm phần nào. Theo tiết lộ từ chị gái Nhã Phương, nữ diễn viên đã sang Thái Lan quay quảng cáo nên không thể trả lời báo chí.

Chị gái Nhã Phương: 'Tôi ủng hộ Trường Giang cầu hôn trên sân khấu'

Chị gái Nhã Phương: 'Tôi ủng hộ Trường Giang cầu hôn trên sân khấu'

Chị Bích Trâm phủ nhận thông tin Nhã Phương trả nhẫn cầu hôn của Trường Giang và khẳng định mừng cho hạnh phúc của em gái.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang chị gái nhã phương trường giang cầu hôn nhã phương

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 24 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 25 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 55 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42