Cuối cùng, Nhã Phương đã có phản ứng đầu tiên sau màn cầu hôn 'chấn động' của Trường Giang trên sóng truyền hình

Sau khi nhận lời cầu hôn của Trường Giang trên sóng truyền hình trực tiếp, Nhã Phương khiến nhiều người lo lắng khi “án binh bất động” nhiều giờ liền. Tuy nhiên, mới đây người đẹp đã hoạt động trở lại trên trang cá nhân để trấn an fan.

Tối 18/1, Nhã Phương trở thành cô gái hạnh phúc nhất lễ trao giải Mai Vàng khi bất ngờ được bạn trai cầu hôn trên sóng truyền hình trực tiếp. Theo đó, khi lên sân khấu nhận giải thưởng Nghệ sĩ hài của năm, Trường Giang bất ngờ cướp lời MC để bày tỏ mong muốn được cưới Nhã Phương làm vợ.

“Từ hôm nay nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, toàn bộ tài sản, thậm chí hơi thở của anh... tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng. Hãy về nhà của anh để sắp xếp cuộc đời của anh. Nếu hôm nay em không nhận thì ngày mai không ai thấy anh ở đâu nữa, mọi thứ coi như kết thúc", nam danh hài nói.

Cảm xúc của Nhã Phương lúc được cầu hôn là chủ đề gây tranh cãi trên cộng đồng mạng suốt nhiều giờ qua - Ảnh: Zing

Sau đó, Trường Giang lao xuống sân khấu và tìm đến chỗ Nhã Phương, luồn nhẫn vào tay cô nàng trong sự reo hò của hàng ngàn khán giả. Tuy nhiên, phản ứng của nữ diễn viên lúc đó bị cho là gượng gạo, không muốn hợp tác. Thậm chí, sau đó nhiều người đồn đoán rằng Nhã Phương không thích bị cầu hôn nhưng bị rơi vào tình thế khó xử, buộc phải chấp nhận.

Một số cư dân mạng còn khẳng định có nghe thấy cặp đôi cãi nhau rất lớn ở thang máy chung cư ngay trong đêm. Thông tin này khiến fan của nữ chính Tuổi thanh xuân rất hoang mang khi không thấy thần tượng online nhiều giờ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây cô nàng đã hoạt động trở lại bằng cách khoe một bức hình xinh xắn để quảng cáo máy giặt.

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương giúp người hâm mộ tạm yên tâm phần nào - Ảnh: Internet

Tuy không nói gì về việc được cầu hôn bất ngờ nhưng vẻ mặt vui tươi của Nhã Phương đã giúp người hâm mộ tạm yên tâm phần nào. Theo tiết lộ từ chị gái Nhã Phương, nữ diễn viên đã sang Thái Lan quay quảng cáo nên không thể trả lời báo chí.

Chị gái Nhã Phương: 'Tôi ủng hộ Trường Giang cầu hôn trên sân khấu' Chị Bích Trâm phủ nhận thông tin Nhã Phương trả nhẫn cầu hôn của Trường Giang và khẳng định mừng cho hạnh phúc của em gái.

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