Từng tuyên bố không muốn sinh con vì tiếc tuổi thanh xuân, một nữ ca sĩ lại bất ngờ khoe bụng bầu vượt mặt tháng cuối thai kì?

MiA là một trong những nữ ca sĩ quen thuộc người hâm mộ dòng nhạc trẻ. Cô từng được chú ý hơn khi tham gia các chương trình như Gương mặt thân quen, The Remix. Năm 2019, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo lên xe hoa với chồng doanh nhân kém tuổi tên Triệu Vương.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo lên xe hoa - Ảnh: Internet

Vài năm gần đây, MiA tạm lui về sau và ít hoạt động ca hát. Chuyện tình yêu đẹp của nữ ca sĩ và ông xã cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trước đó, cô từng tuyên bố không muốn có con vì tiếc nuối thanh xuân thế nhưng mới đây, ngay ngày 8/3, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ một phen ngỡ ngàng đến "ngã ngửa" khi thông báo sẽ lâm bồn vào tháng tới.