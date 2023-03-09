Từng tuyên bố không muốn sinh con vì tiếc tuổi thanh xuân, một nữ ca sĩ lại bất ngờ khoe bụng bầu vượt mặt tháng cuối thai kì?

Hậu trường 09/03/2023 19:14

Vài năm gần đây, MiA tạm lui về sau và ít hoạt động ca hát. Chuyện tình yêu đẹp của nữ ca sĩ và ông xã cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

MiA là một trong những nữ ca sĩ quen thuộc người hâm mộ dòng nhạc trẻ. Cô từng được chú ý hơn khi tham gia các chương trình như Gương mặt thân quen, The Remix. Năm 2019, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo lên xe hoa với chồng doanh nhân kém tuổi tên Triệu Vương.

Từng tuyên bố không muốn sinh con vì tiếc tuổi thanh xuân, một nữ ca sĩ lại bất ngờ khoe bụng bầu vượt mặt tháng cuối thai kì? - Ảnh 1
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo lên xe hoa - Ảnh: Internet

Vài năm gần đây, MiA tạm lui về sau và ít hoạt động ca hát. Chuyện tình yêu đẹp của nữ ca sĩ và ông xã cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trước đó, cô từng tuyên bố không muốn có con vì tiếc nuối thanh xuân thế nhưng mới đây, ngay ngày 8/3, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ một phen ngỡ ngàng đến "ngã ngửa" khi thông báo sẽ lâm bồn vào tháng tới.

Từng tuyên bố không muốn sinh con vì tiếc tuổi thanh xuân, một nữ ca sĩ lại bất ngờ khoe bụng bầu vượt mặt tháng cuối thai kì? - Ảnh 2
Vài năm gần đây, MiA tạm lui về sau và ít hoạt động ca hát. Chuyện tình yêu đẹp của nữ ca sĩ và ông xã cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Cụ thể, trên trang cá nhân, MiA đã xả kho loạt ảnh khoe bụng bầu ở tháng cuối thai kỳ. Kèm theo đó là dòng trạng thái dí dỏm: "Năm nay 8/3 vợ chồng MiA lời 1 cục to đùng ạ. Đến giờ vẫn chưa tin là tháng sau lâm bồn ạ. Chúc cả nhà 8/3 vui vẻ".

Từng tuyên bố không muốn sinh con vì tiếc tuổi thanh xuân, một nữ ca sĩ lại bất ngờ khoe bụng bầu vượt mặt tháng cuối thai kì? - Ảnh 3
MiA đã xả kho loạt ảnh khoe bụng bầu ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh: FBNV

Ngay khi chia sẻ, dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều khán giả để  lại lời khen về nhan sắc rạng rỡ của mẹ bầu. Không chỉ vậy, mặc dù đang ở tháng cuối thai kỳ, vóc dáng của "mẹ bầu 9x" vẫn rất quyến rũ đến "nóng bỏng mắt". 

Từng tuyên bố không muốn sinh con vì tiếc tuổi thanh xuân, một nữ ca sĩ lại bất ngờ khoe bụng bầu vượt mặt tháng cuối thai kì? - Ảnh 4
Nhiều khán giả để  lại lời khen về nhan sắc rạng rỡ của mẹ bầu - Ảnh: FBNV

Co thể, trái ngược với suy nghĩ không muốn có con nhiều năm về trước, hiện tại người đẹp Vĩnh Long không ngần ngại bày tỏ niềm hạnh phúc khi được lên thiêng chức "làm mẹ".

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Từ khóa:   Mia mang thai ca sĩ Mia MiA

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