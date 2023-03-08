Tháng 12/2022 vừa qua, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển khiến khán giả bất ngờ khi chính thức tổ chức hôn lễ sau nhiều năm chung sống cùng nhau.
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Tháng 12/2022 vừa qua, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển khiến khán giả bất ngờ khi chính thức tổ chức hôn lễ sau nhiều năm chung sống cùng nhau. Vượt qua nhiều sóng gió, hiện cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc viên mãn với 2 nhóc tỳ đủ nếp đủ tẻ.
Đặc biệt hơn, mới đây, trưa 8/3, trang trên cá nhân, nữ kiện tướng Dance sport Khánh Thi bất ngờ công bố món quà cực khủng của chồng nhân dịp lễ Quốc tế Phụ nữ. Đó chẳng phải là túi hiệu hay đồ hiệu mà thay vào đó là que thử thai "2 vạch" xác nhận cô đã mang thai lần thứ 3 cho chồng trẻ kém mình 12 tuổi.
Khánh Thi hào hứng chia sẻ thông tin này rằng: “Món quà bá đạo nhất mà chồng tặng em. Ôi 8/3/2023”. Dưới bài đăng của nữ kiện tướng Dance sport, người thân và người hâm mộ cũng gửi nhiều lời chúc đến cặp đôi vàng.
Khánh Thi và Phan Hiển là cặp vợ chồng lệch tuổi khá nổi tiếng của showbiz Việt. Cô hơn chồng 12 tuổi và từng là HLV dạy chồng dancesport.