Từng thấy tận mắt cách chồng Thu Thủy đối xử với con riêng của vợ, Anh Thư gay gắt: 'Chửi bới, nghiệp sẽ tụ vành môi đấy'

Hậu trường 06/08/2019 15:15

Từng chứng kiến tình cảm Kin Nguyễn và Henry dành cho nhau, diễn viên Anh Thư vừa lên tiếng bênh vực vợ chồng Thu Thủy.

Câu chuyện chồng Thu Thủy bị cho là đã lén bấu vào tay con trai riêng của vợ khi livestream khiến dư luận không ngừng xôn xao bàn tán. Anh nhận về rất nhiều bình luận chỉ trích vì hành động của mình.

Trái với số đông, mới đây diễn viên Anh Thư đã lên tiếng bênh vực Kin Nguyễn. Từng chứng kiến cách chồng mới Thu Thủy chăm sóc và dành tình cảm cho con trai riêng của vợ, Anh Thư cho rằng đó chỉ là sự hiểu lầm.

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Anh Thư lên tiếng bênh vực chồng Thu Thủy giữa bão dư luận - Ảnh: Internet

Cô viết: "Cư dân mạng thật đáng sợ. Xúm vào chửi rủa cứ như là tường tận lắm. Có câu nói như thế này 'Nửa ổ bánh mì, nó vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì chưa chắc còn là sự thật…'

Điều này có nghĩa đánh giá một con người thì đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhìn thấy vậy mà chưa chắc đúng là như vậy.

Thu Thủy là mẹ, đủ trưởng thành và hiểu biết, đủ thông minh để biết cách nuôi dạy và bảo vệ con của mình.

Tình mẫu tử thiêng liêng và nhạy bén lắm. Ai làm mẹ rồi thì sẽ hiểu. Mẹ có thể bất chấp tất cả, bất chấp cả tính mạng và hạnh phúc cá nhân chỉ để cho con yêu được an lành! Đừng dạy phụ nữ cách làm mẹ hoặc cách bảo vệ con, bởi đấy là phản xạ tất nhiên và luôn có đầy trong tim người mẹ.

Thư chơi với Thủy và có thời gian tiếp xúc với cả gia đình nhỏ của Thủy. Thư thật sự cảm động cách Kin yêu thương và nuôi dạy Henry. Kin thật sự trăn trở vì Henry".

Clip Kin Nguyễn bị cho là lén bấu tay con riêng của vợ.

Anh Thư từng rơi nước mắt khi tận mắt thấy được tình thương Henry và Kin Nguyễn dành cho nhau: "Nhớ lại hôm ra mắt MV của Thủy, Thư đã khóc vì tình cảm của 2 cha con nhà này. Hôm đấy vừa nhìn thấy Kin xuất hiện trên MV, bé Henry đã vui mừng hét lên 'ba kìa, ba con kìa' rồi chạy đến ôm chầm lấy Kin hôn lên má, ba Kin cũng âu yếm bế con vào lòng. Giả làm sao được hả quý vị?

Con nít, ai thương nó thì nó thương lại, con nít không biết diễn như người lớn của chúng ta đâu. Đừng phán xét, chửi bới, nghiệp sẽ tụ vành môi đấy, môi thâm đen ráng chịu nha.

Đối với mọi vấn đề, muốn đưa ra đánh giá xác thực không gì bằng việc trực tiếp trải nghiệm. Cảm quan thôi chưa đủ. Mấy chị hiểu hơm".

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Anh Thư khuyên mọi người hãy tin tưởng Thu Thủy bởi tình mẫu tử thiêng liêng - Ảnh: FB

Kết thúc bài viết, cô hi vọng mọi người hãy yên tâm vì bé Henry luôn được sự bảo bọc của Thu Thủy: “Nuôi con nên người vất vả lắm. Tùy theo tính cách từng đứa mà lúc mềm lúc rắn. Chúng ta cũng vậy, lúc còn nhỏ cũng bị ăn roi mây của ba mẹ ruột những lúc không nghe lời hay ham chơi. Thư không khuyến khích việc này. Nhưng nếu là cha mẹ ruột thì các bạn đã không nhạy cảm như thế rồi, phải không nè? Bé Henry luôn trong tầm mắt của mẹ Thu Thủy, mọi người cứ an lòng nhé”.

Trên trang cá nhân, vợ ca sĩ Ưng Hoàng Phúc – cựu người mẫu Kim Cương cũng lên tiếng bênh vực ông xã Thu Thủy.

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Bà xã Ưng Hoàng Phúc cho biết, Thu Thủy đã khóc rất nhiều sau vụ việc - Ảnh: FB

“Vợ chồng mình thường xuyên đi với vợ chồng chị Thủy nên mình hiểu họ. Kin yêu mẹ con Thủy và muốn bên cạnh xây dựng nền tảng gia đình, 2 người cố gắng làm việc để mong muốn con cái được cái tốt nhất có thể”, cô chia sẻ.

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Sao Việt bức xúc về đoạn clip nghi Kin Nguyễn bạo hành con trai riêng Thu Thủy: Gắt nhất là Khắc Việt nhưng Xuân Lan mới thật sự thâm thuý

Tuy không 'chỉ mặt đặt tên' thế nhưng ai cũng hiểu những dòng trạng thái này đang ám chỉ vụ việc con trai riêng của nữ ca sĩ Thu Thủy nghi bị bạo hành.

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Từ khóa:   ông xã Thu Thủy ca sĩ Thu Thủy Ưng Hoàng Phúc

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