Cận cảnh đám cưới ‘đẹp như mơ’ của ca sĩ Thu Thủy và bạn trai kém 10 tuổi tại TP. Hồ Chí Minh

Hôm nay (17/7), đám cưới của cặp đôi “chị - em” Thu Thủy và Kin Nguyễn đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Giữa tháng 6, ca sĩ Thu Thủy bất ngờ công khai bạn trai Kin Nguyễn kém 10 tuổi tại họp báo ra mắt MV mới. Không lâu sau đó, chàng “phi công trẻ” ngỏ lời cầu hôn nữ ca sĩ trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết và nhận được lời đồng ý từ cô. Thu Thủy được bạn trai cầu hôn cực lãng mạn - Ảnh: Internet Chuyện tình của cặp đôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, tuy nhiên hầu hết đều mong Thu Thủy sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn bên người mới.

Sáng nay (17/7), cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới tại TP. Hồ Chí Minh trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Trước đó, Thu Thủy và Kin Nguyễn đã tổ chức đám cưới ở nhà trai tại Đà Lạt vào đầu tháng 7. Cặp đôi cười rạng rỡ tại buổi lễ ở tư gia - Ảnh: Internet Không gian của buổi lễ được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và chỉn chu với tông màu vàng chủ đạo. Ca sĩ Thu Thủy và Kin Nguyễn cũng chọn trang phục áo dài truyền thống màu vàng với thiết kế cầu kỳ được đính kết hoa văn thủ công đầy tinh tế.

Cổng chào được thiết kế đơn giản và tinh tế - Ảnh: Internet Không gian tràn ngập hoa hồng với... ... tông màu vàng chủ đạo - Ảnh: Internet Cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào - Ảnh: Internet Trong khoảnh khắc trọng đại nhất của cuộc đời, Thu Thủy bỗng trở nên e ấp và dịu dàng bên cạnh ông xã. Cả hai liên lục dành cho nhau ánh nhìn trìu mến và những nụ hôn ngọt ngào. Khoảnh khắc cậu con trai cưng của Thu Thủy che mắt xấu hổ khi chứng kiến mẹ và cha dượng hôn nhau khiến nhiều người cảm thấy thích thú vì quá đáng yêu. Cả hai dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cạnh bên là cậu con trai Henry - Ảnh: Internet Khoảnh khắc hạnh phúc của hai bên gia đình - Ảnh: Internet Một số hình ảnh khác trong đám cưới của cặp đôi: Được biết, sau khi thực hiện các nghi thức cưới tại tư gia, cả hai sẽ tổ chức một buổi tiệc hoành tráng để chung vui với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-canh-dam-cuoi-dep-nhu-mo-cua-ca-si-thu-thuy-va-ban-trai-kem-10-tuoi-tai-tp-ho-chi-minh-331407.html