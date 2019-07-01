Giữa tin đồn ‘ăn cơm trước kẻng’, Thu Thủy khoe ảnh thử váy cưới xinh đẹp nhưng netizen chỉ để ý đến chi tiết bất thường này

Trên trang cá nhân, loạt ảnh ca sĩ Thu Thủy rạng rỡ thử váy cưới cùng bạn trai kém 10 tuổi đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cách đây không lâu, ca sĩ Thu Thủy được bạn trai Kin Nguyễn quỳ gối cầu hôn lãng mạn trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Ngay sau đó, thiệp cưới của cặp đôi bất ngờ bị rò rỉ và được chia sẻ “chóng mặt” trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chính vì vậy, không ít dân mạng đã đặt ra nghi vấn nữ ca sĩ “cưới chạy bầu”. Ca sĩ Thu Thủy được bạn trai kém 10 tuổi cầu hôn sau 1 năm hẹn hò - Ảnh: Internet Mới đây, Thu Thủy cùng Kin Nguyễn và con trai đã đi thử váy cưới để chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra vào tháng 7. Khoảnh khắc 3 người hạnh phúc bên nhau khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Khoảnh khắc hạnh phúc này khiến nhiều người trông mong đến ngày trọng đại của Thu Thủy và Kin Nguyễn – Ảnh: Internet Henry - con trai Thu Thủy rất thân thiết với Kin Nguyễn - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được chia sẻ, giọng ca “Hết yêu” chọn cho mình một chiếc đầm trắng tinh khôi được đính đá cầu kỳ. Tuy nhiên, thiết kế của chiếc váy lại khiến nhiều người chú ý và cho rằng nó được lựa chọn để khéo léo che đi vòng 2 của nữ ca sĩ. Đặc biệt, netizen đã nhanh chóng soi ra hành động bất thường của Thu Thủy khi cô liên tục dùng tay đặt lên phần bụng. Dẫu vậy, Thu Thủy vẫn được nhận xét là vô cùng xinh đẹp và rạng ngời trong bộ váy cưới. Thu Thủy rạng rỡ thử váy cưới - Ảnh: Internet Chiếc váy cưới của cô được nhận xét khá cầu kỳ - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ liên tục dùng tay che đi phần bụng mỗi khi đối diện với ống kính - Ảnh: Internet Trước những ồn ào không hay này, đại diện truyền thông của Thu Thủy đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn: "Có bầu cũng là tin vui thì làm sao phải giấu giếm? Nếu Thủy có thêm em bé chắc chắn sẽ báo tin cho mọi người".

Kin Nguyễn luôn dành cử chỉ ân cần cho Thu Thủy - Ảnh: Internet Thiệp cưới của cặp đôi - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, ca sĩ Thu Thủy cũng đã tiết lộ hình ảnh thiệp cưới cho ngày trọng đại của mình. Được biết, đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 7 này. Dưới bài đăng của Thu Thủy, cư dân mạng đã để lại bình luận chúc phúc cho cặp đôi. Sau nhiều biến cố, người hâm mộ mong mỏi nữ ca sĩ có được cuộc sống bình yên bên người cô yêu.

Bất ngờ về mối quan hệ giữa ca sĩ Thu Thủy và mẹ chồng tương lai Từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ và có con riêng, nhiều người tò mò không biết Thu Thủy được nhà chồng tương lai đối xử thế nào.

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